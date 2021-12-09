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Анфіса Чехова оголила апетитні форми: "А чому живіт незграбно відфотошопили?"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
9 грудня, 11:28
В закладинки
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Російська телеведуча поділилася пікантними світлинами із пляжу Абу-Дабі. Вона не посоромилася показати недосконалість. Втім, фоловери таку ідею не оцінили
Анфісу Чехову розкритикували за невдалий фотошоп.
Анфісу Чехову розкритикували за невдалий фотошоп. / Фото: instagram.com/achekhova

Щось зірки дедалі частіше потраплять під шквал критики через фотошоп. Наприклад нещодавно Ксенію Собчак розкритикували за фото в купальнику. Тепер же Анфіса Чехова потрапила у "список хейту". Ба більше, вона не приховує що вдавалась до ретуші!

Зазвичай телеведуча позує у вбраннях, які приховують її пишні форми. Але цього разу вона вирішила розбурхати Мережу і опублікувала кадри із пляжу, на яких постала у сексуальному міні-бікіні.

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Анфіса Чехова в бікіні.
Анфіса Чехова в бікіні. / Фото: instagram.com/achekhova

На сторінці в Instagram 43-річна зірка розмістила морські кадри, де спокусливо позувала на тлі моря.

А ви, мабуть, подумали, що я залишу вас без фото у купальнику з цього відпочинку?, – запитала Чехова у фоловерів.

Також телеведуча зізналась, що фото майже не відфотошопила, а от "обсяги точно не зменшувала".

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Анфіса Чехова похизувалась фото з відпустки.
Анфіса Чехова похизувалась фото з відпустки. / Фото: instagram.com/achekhova

Анфіса пояснила, що намагається бути більш природнішою у Мережі. Та шанувальники не зовсім повірили її, адже живіт зірки мав дещо неприродний вигляд.

Тож Чехова отримала порцію негативу від фоловерів. Однак були і ті, які зазначили, що так вона виглядає привабливішою:

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  • Анфіса, що ж живіт то по незграбному так зашопили?
  • Старушка.
  • Усі перевірили: лінію горизонту, пісок, хвилі? Начебто все ок. Полегшало.
  • А що за смуга до пупка?
  • Красуня, Анфісочка.
  • Ну чому сідниці не показуєте?! Целюліт напевно такий, що аж соромно.
Фото: скріншот instagram/achekhova

Коротко про знаменитість

Анфіса Чехова стала популярною завдяки роботі телеведучою проєкту "Секс с Анфисой Чеховой". З 2011 до 2013 року вона працювала в українських шоу "Давай одружимося" та "Як вийти заміж".

Жінка виховує сина Соломона. Його батько – ексчоловік ведучої, актор Гурам Баблішвілі. Пара розлучилася восени 2017 року. Причиною стали зради чоловіка.

Нещодавно зірка естримально схудла на 25 кілограмів.

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