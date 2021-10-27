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Би-2 вперше за дев'ять років виступлять в Україні: що вони говорили про нашу країну

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
27 жовтня, 14:10
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Популярні рок-музиканти виступлять зі стадіонним шоу NewBest на ВДНГ у Києві наступного року
Би-2 анонсували виступ у Києві
Би-2 анонсували виступ у Києві / Фото: Instagram

Дедалі частіше російські музиканти приїжджають до України з концертами. Цього разу виступ анонсував рок-гурт Би-2, який востаннє виступав у нашій країні ще у 2012 році.

У себе на сторінці в Instagram музиканти опублікували афішу концерту у Києві.

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Нарешті! 21 травня 2022 року виступаємо на київському ВДНГ з нашим найкращим стадіонним шоу NewBest – це буде наш перший концерт в Україні за 9 довгих років! – написали музиканти.

Спеціальним гостем концерту стане співачка Марія Чайковська.

Скріншот: Instagram

Що Бі-2 говорили про Україну

Музиканти Бі-2 уникали публічних коментарів щодо подій в Україні. Але у 2014 році гурт випустив пісню "Забралли в армия". Шанувальники рок-гурту вважають, що ця пісня та кліп є відповіддю на агресію Кремля.

Над рекою пылает взорванный мост.
Нам победу над слабым бросают, как кость.
В долгих поисках правды – верим вранью,
Дальше думать не надо

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Варто зауважити, бас-гітарист Бі-2 Максим Андрющенко та клавішник гурту Ян Ніколенко брали участь у Марші Миру у Москві.

У 2019 році через пісню Бі-2 "Люди на эскалаторах" спалахнув скандал. Під час трансляції концерту на одному із російських каналів вирізали слово "протести".

В оригіналі рядки звучать так: "Если чуть светлей проспекты / И нежней протесты". Але у відео з телеверсії концерту звук частково зникає, коли звучить слово "протести".

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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