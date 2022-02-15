Блогер Даня Мілохін постраждав у ДТП: з'явилися кадри з місця події

Відомий російський блогер Даня Мілохін поділився з шанувальниками фото, де видно, які травми він отримав. Більше по темі читайте в нашому матеріалі.
Даня Мілохін попав під колеса велосипеда / Фото: скріншот, instagram.com/danya_milokhin
На своїй сторінці в Інстарам тіктокер Даня Мілохін показав своє розбита лице. Звичайно ж, кадри змусили шанувальників турбуватися, тим більше, що блогер причини своїх травм не став озвучувати.
Через кілька хвилин Телеграм-канал Mash повідомив, що Даня Мілохін отримав травми в центрі Москви внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Як виявилося, його збив велосипедист. На хлопця, який вийшов зі свого "Майбаха", наїхав велосипедист і збив його з ніг. Даня опинився обличчям на асфальті.
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У Mash повідомили, що інцидент вирішився мирно, швидку допомогу не викликали.
Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.