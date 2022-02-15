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Блогер Даня Мілохін постраждав у ДТП: з'явилися кадри з місця події

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 20:00
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Відомий російський блогер Даня Мілохін поділився з шанувальниками фото, де видно, які травми він отримав. Більше по темі читайте в нашому матеріалі.
Даня Мілохін попав під колеса велосипеда
Даня Мілохін попав під колеса велосипеда / Фото: скріншот, instagram.com/danya_milokhin

На своїй сторінці в Інстарам тіктокер Даня Мілохін показав своє розбита лице. Звичайно ж, кадри змусили шанувальників турбуватися, тим більше, що блогер причини своїх травм не став озвучувати.

Даня Мілохін отримав травми / скріншот з Інстаграм

Через кілька хвилин Телеграм-канал Mash повідомив, що Даня Мілохін отримав травми в центрі Москви внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Як виявилося, його збив велосипедист. На хлопця, який вийшов зі свого "Майбаха", наїхав велосипедист і збив його з ніг. Даня опинився обличчям на асфальті.

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Даня Мілохін поплутав травми / скріншот ТГ

У Mash повідомили, що інцидент вирішився мирно, швидку допомогу не викликали.

На блогера наїхав велосипедист

Хлопець продовжує записувати ролики, тепер уже про пережитий наїзд.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що син Єгора Крутоголова потрапив у ДТП.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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