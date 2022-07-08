Борис Джонсон – улюбленець зірок та королівської родини. І ось чому (фото)

Прем'єр-міністр Велої Британії не лише "кумир" українських знаменитостей. "Сьогодні" показує у фото, з ким у відомого політика дружні стосунки

Чому Борис Джонсон улюбленець зірок та королівської родини / Фото: Колаж: Сьогодні

7 липня Борис Джонсон оголосив про рішення піти у відставку. З 2019 року він перебував на посаді прем'єра Великої Британії та очолював пост лідера Консервативної партії.

Відомо, що після початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну Борис Джонсон зайняв активну проукраїнську позицію та підтримував антиросійські санкції.

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Тож в наш країні його люблять та поважають не лише прості громадяни чи політики, а й зірки. До речі, наші селебреті вже подякували Борису Джонсону за підтримку українського народу.

Зазначимо, що носія вірусної фрази "Добрий день, everybody" можна вважати улюбленцем зірок:)

Сайт "Сьогодні" показує зіркові фото Бориса Джонсона зі світовими знаменитостями: від королеви Єлизавети до Арнольда Шварценеггера.

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Єлизавета ІІ

Її Величність вже 70 років перебуває на королівському троні. За час свого правління монархиня пережила зміну 14 британських прем'єрів та 14 американських президентів!

Джонсон з дружиною в гостях у Її Величності / Фото: Pinterest

Джонсон щотижня відвідував аудієнцію у королеви Єлизавети ІІ. Однак під час пандемії коронавірус особисті прийоми стали віртуальними.

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Борис Джонсон з королевою / Фото: Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл

Герцоги Сассекські навесні 2018 року взяли участь у прийомі з розширення прав і можливостей жінок, який організував Борис Джонсон у Лондоні.

Політик з герцогами Сассекськими / Фото: Pinterest

До скандального виходу з королівської сім'ї принц Гаррі частенько відвідував офіційні заходи з прем'єром. Цікаво, що британці навіть казали, нібито онук Єлизавети та політик чимось схожі:) Зокрема, це стосується помилок та порушень правил, які вони робили у своєму житті.

Політик з внуком Єлизавети ІІ / Фото: Pinterest

Джонсон і Гаррі / Фото: Pinterest

Принц Вільям та Кейт Міддлтон

Борис Джонсон зустрічав королівське подружжя у Глазго, де у 2021 році пройшла конференція ООН щодо зміни клімату COP26. Також на тому заході були принц Чарльз та герцогиня Корнуолльська Камілла.

Джонсон з герцогами Кембриджськими / Фото: Pinterest

Бекхеми та Том Круз

Борис Джонсон сфотографувався з зірковим футболістом Девідом Бекхемом та його сином біля стадіону "Вемблі" у Лондоні напередодні фінальної гри "Євро-2020".

Борис з Бекхемами / Фото: The Daily Mail

Також він зустрівся на футбольному матчі і з актором Томом Крузом.

Прем'єр Британії з Томом Крузом / Фото: The Daily Mail

До речі, прем’єр-міністр спеціально одягнув свою командну футболку. Але це не принесло успіху збірній Англії, яка по пенальті програла Італії.

Арнольд Шварценеггер

Зірка Голлівуду, колишній губернатор Арнольд Шварценеггер приїжджав до Джонсона в гості, коли той ще був мером Лондона. Вони взяли на прокат велосипеди та поїхали містом, а також покатались на відомому колесі огляду London Eye.

Джонсон з Шварценеггером на велосипедах / Фото: Pinterest

Їхня зустріч відбулась для обміну думками щодо "зелених" технологій для майбутнього планети.

Прем'єр Британіїї з голлівудським актором на оглядовому колесі / Фото: Pinterest

Ми також писали, як на відставку Бориса Джонсона відреагував Президент України Володимир Зеленський.