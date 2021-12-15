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Бреда Пітта помітили на побаченні з колишньою дівчиною – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
15 грудня, 16:28
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Минулого року у ЗМІ активно обговорювався роман голлівудського актора з моделлю Ніколь Потуральські. Сам Пітт не поспішав підтверджувати роман
З'явилася нова інформація про особисте життя Бреда Пітта
З'явилася нова інформація про особисте життя Бреда Пітта / Фото: Instagram

А у жовтні минулого року з'явилася інформація, що кілька розлучилася. Причини розриву не повідомляли. Сам Пітт про своє особисте життя не любить говорити, а інсайдери стверджують – актор готовий до серйозних стосунків.

Схоже, після судових розглядів із Анджеліною Джолі актор вирішив зайнятися особистим життям. Як пише The News, пару помітили у Парижі перед посадкою на приватний літак.

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/ Фото: Instagram

За інформацією інсайдерів, Бред та Ніколь планують провести час у апартаментах голлівудської зірки на півдні Франції.

Сам актор жодної інформації про своє особисте життя не коментує.

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До словам, нещодавно в оточенні голівудської зірки зізнавалися, що актору налагодити особисте життя заважає низка обставин – підвищена увага преси і що Бред не любить ходити на побачення.

Він хоче знайти ту особливу людину, з якою залишиться надовго. Проблема в тому, що він ненавидить процес і те, що він не може навіть вийти на каву, щоб про це не розпускали плітки, – ділилися інсайдери.

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