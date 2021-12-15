Брітні Спірс натякнула на поповнення у родині (відео)

Американська співачка насолоджується довгоочікуваною вільною після того, як позбавилася опіки батька і будує плани на майбутнє

Брітні Спірс повідомила про поповнення у сім'ї / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс не приховує, що мріє стати мамою втретє . Шанувальники уважно стежать за новинами про співачку та нова публікація спровокувала обговорення у коментарях.

Брітні опублікувала відео, на якому вона похитує на руках і годує когось із пляшечки. Знято відео зі спини, тож не видно, кого саме тримає співачка.

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Нове поповнення у сім'ї. Вгадайте – хлопчик чи дівчинка? – написала артистка.

У коментарях підписники зробили припущення, що на руках у співачки кошеня або цуценя, яке подарував Брітні наречений. Сама співачка поки що не поспішає робити нові публікації та ділитися подробицями про нового члена сім'ї.

Наразі Брітні Спірс перебуває у стосунках с Семом Асгарі. Вони познайомилися у 2016 році на зйомках її кліпу Slumber Party. Бойфренд співачки підтримував її під час судових розглядів із її батьком. У вересні Сем зробив Брітні пропозицію. Коли відбудеться весілля, наразі не відомо. Інсайдери розповідають, що підготовка йде на повний хід, але серед гостей Брітні не хоче бачити своїх рідних