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Брітні Спірс натякнула на поповнення у родині (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
15 грудня, 12:24
В закладинки
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Американська співачка насолоджується довгоочікуваною вільною після того, як позбавилася опіки батька і будує плани на майбутнє
Брітні Спірс повідомила про поповнення у сім'ї
Брітні Спірс повідомила про поповнення у сім'ї / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс не приховує, що мріє стати мамою втретє . Шанувальники уважно стежать за новинами про співачку та нова публікація спровокувала обговорення у коментарях.

Брітні опублікувала відео, на якому вона похитує на руках і годує когось із пляшечки. Знято відео зі спини, тож не видно, кого саме тримає співачка.

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Нове поповнення у сім'ї. Вгадайте – хлопчик чи дівчинка? – написала артистка.

У коментарях підписники зробили припущення, що на руках у співачки кошеня або цуценя, яке подарував Брітні наречений. Сама співачка поки що не поспішає робити нові публікації та ділитися подробицями про нового члена сім'ї.

Наразі Брітні Спірс перебуває у стосунках с Семом Асгарі. Вони познайомилися у 2016 році на зйомках її кліпу Slumber Party. Бойфренд співачки підтримував її під час судових розглядів із її батьком. У вересні Сем зробив Брітні пропозицію. Коли відбудеться весілля, наразі не відомо. Інсайдери розповідають, що підготовка йде на повний хід, але серед гостей Брітні не хоче бачити своїх рідних

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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