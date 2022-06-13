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Кинула напризволяще? Як Гейлі Бібер допомагає Джастіну впоратись з наслідками моторошної хвороби

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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13 червня, 08:31
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Днями співак розповів фанам, що у нього паралізувало лицьовий нерв унаслідок серйозної хвороби. Через це він вимушений був перенести гастролі
Інсайдер запевнив, що Гейлі не відходить ні на крок від Джастіна
Інсайдер запевнив, що Гейлі не відходить ні на крок від Джастіна / Фото: Getty Images

Нещодавно 28-річний Джастін Бібер повідомив сумні новини про своє здоров'я. У нього діагностували синдром Рамсея-Ханта, що призвело до часткового паралічу лицьового нерва. Співак зізнався, що йому зараз дуже важко справлятись з хворобу, і тому він сподівається на порозуміння та підтримку шанувальників.

А що ж Гейлі Бібер? Модель вже декілька днів не виходить на зв'язок у соцмережах. Як повідомили інсайдери виданню People, дівчина дуже переживає за свого чоловіка та не відходить від нього ні на крок.

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То проблеми зі здоров'ям у Гейлі, то Джастіна. Занадто багато випробувань для однієї пари. Дівчина дуже переживає. Так само, як Джастін допоміг їй впоратися із хворобою, вона допомагає йому. Ці двоє – чудова команда, – зізнався інсайдер.

У парочки щире кохання
У парочки щире кохання

Справді, парочку останнім часом спіткає чимало бід. Але попри негаразди, вони разом і підтримують один одного.

Декілька місяців тому дружина Джастіна Бібера перенесла мікроінсульт. Згодом медики з'ясували, що у Гейлі утворився тромб – маленький потік крові, що потрапив у мозок, викликав нестачу кисню та напад. Моделі зробили операцію, після якої вона дуже швидко відновилась.

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Нагадаємо, раніше Джастін та Гейлі Бібер зізналися, як депресія вплинула на їхній шлюб.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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