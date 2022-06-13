Кинула напризволяще? Як Гейлі Бібер допомагає Джастіну впоратись з наслідками моторошної хвороби

Днями співак розповів фанам, що у нього паралізувало лицьовий нерв унаслідок серйозної хвороби. Через це він вимушений був перенести гастролі

Інсайдер запевнив, що Гейлі не відходить ні на крок від Джастіна / Фото: Getty Images

Нещодавно 28-річний Джастін Бібер повідомив сумні новини про своє здоров'я. У нього діагностували синдром Рамсея-Ханта, що призвело до часткового паралічу лицьового нерва. Співак зізнався, що йому зараз дуже важко справлятись з хворобу, і тому він сподівається на порозуміння та підтримку шанувальників.

А що ж Гейлі Бібер? Модель вже декілька днів не виходить на зв'язок у соцмережах. Як повідомили інсайдери виданню People, дівчина дуже переживає за свого чоловіка та не відходить від нього ні на крок.

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То проблеми зі здоров'ям у Гейлі, то Джастіна. Занадто багато випробувань для однієї пари. Дівчина дуже переживає. Так само, як Джастін допоміг їй впоратися із хворобою, вона допомагає йому. Ці двоє – чудова команда, – зізнався інсайдер.

У парочки щире кохання

Справді, парочку останнім часом спіткає чимало бід. Але попри негаразди, вони разом і підтримують один одного.

Декілька місяців тому дружина Джастіна Бібера перенесла мікроінсульт. Згодом медики з'ясували, що у Гейлі утворився тромб – маленький потік крові, що потрапив у мозок, викликав нестачу кисню та напад. Моделі зробили операцію, після якої вона дуже швидко відновилась.

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Нагадаємо, раніше Джастін та Гейлі Бібер зізналися, як депресія вплинула на їхній шлюб.