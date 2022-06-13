Бросила на произвол судьбы? Как Хейли Бибер помогает Джастину справиться с последствиями жуткой болезни

На днях певец рассказал фанам, что у него парализовало лицевой нерв в результате серьезной болезни. Из-за этого он вынужден был перенести гастроли

Инсайдер заверил, что Хейли не отходит ни на шаг от Джастина / Фото: Getty Images

Недавно 28-летний Джастин Бибер сообщил печальные новости о своем здоровье. У него диагностировали синдром Рамсея-Ханта, что привело к частичному параличу лицевого нерва. Певец признался, что ему сейчас очень трудно справляться с болезнью, и поэтому он надеется на понимание и поддержку поклонников.

А что же Хейли Бибер? Модель уже несколько дней не выходит на связь в соцсетях. Как сообщили инсайдеры изданию People, девушка очень переживает за своего мужа и не отходит от него ни на шаг.

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То проблемы со здоровьем у Хейли, то Джастина. Слишком много испытаний для одной пары. Девушка очень переживает. Так же, как Джастин помог ей справиться с болезнью, она помогает ему. Эти двое – отличная команда, – признался инсайдер.

У парочки искренняя любовь

Действительно, парочку в последнее время постигнет что-то много бед. Но, несмотря на проблемы, они вместе и поддерживают друг друга.

Несколько месяцев назад жена Джастина Бибера перенесла микроинсульт. Впоследствии медики выяснили, что у Хейли образовался тромб – маленький поток крови, попавший в мозг, вызвал недостаток кислорода и приступа. Модели сделали операцию, после которой она быстро восстановилась.

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Напомним, ранее Джастин и Хейли Бибер признались, как депрессия повлияла на их брак.