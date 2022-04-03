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Брюс Вілліс змушений продавати майно через прогресуючу хворобу

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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3 квітня, 09:35
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Західна преса повідомляє, що знаменитий голлівудський актор продав частину нерухомості
Родина актора об'єдналась в найбільш непростий момент
Родина актора об'єдналась в найбільш непростий момент / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Як повідомляє Page Six з посиланням на джерела у близькому оточенні актора, Брюс Вілліс, у якого діагностували афазію, зараз робить все, щоб забезпечити свою сім'ю, у хід уже пішла нерухомість.

За словами джерела, актор кілька років готувався до того, що проблеми зі здоров'ям прогресуватимуть. Він уже встиг продати кілька своїх особняків та іншу нерухомість. Виторг становив близько 65 мільйонів доларів.

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Джерела стверджують, що актор розумів, що буде час, коли він не зможе заробляти так, як раніше, тому вирішив вчинити з нерухомістю по-розумному, поки вона в ціні.

Зараз Брюс Віллі перебуває із родиною в Лос-Анджелесі, там вони живуть у розкішному будинку. Дружина актора Емма Хемінг, за чутками, вже звернулася до кількох фахівців, щоб допомагати чоловікові, а також задля його безпеки найняла в будинок помічника.

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Емма молодша за чоловіка на 24 роки, зараз вона кинула всі сили, щоб максимально приділяти чоловікові увагу і піклуватися про нього. Діагноз Брюса став для неї шоком.

Нагадаємо, що у Брюса та Емми підростають дві дочки: Мейбл та Евелін. Від шлюбу з Демі Мур у актора є дорослі дочки Румер, Скаут та Таллула.

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Шанувальники сподіваються, що сучасна медицина зможе полегшити страждання актора і незабаром з'являться добрі новини.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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