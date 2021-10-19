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Колишній чоловік Гагаріної заявив про погрози на свою адресу

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
19 жовтня, 14:19
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Фотограф Дмитро Ісхаков у себе в Instagram опублікував відвертий пост про цькування
/ Фото: instagram.com/isxakov

Колишній чоловік Поліни Гагаріної зазначив, що з хейтом він знайомий з дитинства, коли однокласники сміялися над ним через зайвої ваги. За словами фотографа, завжди є ті, хто труїть, і ті, що заступається. Багатьом подобається самостверджуватися за чужий рахунок.

Колишній чоловік Гагаріної вперше заговорив про погрози на свою адресу, але в подробиці не вдавався.

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Я регулярно отримую жахливі загрози в личку. Це я. Страшно уявити, що там коїться в особистих повідомленнях відомих людей, – написав фотограф.

Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков
Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков / Фото: instagram.com/isxakov

До слова, колишній чоловік Поліни Гагаріної зараз переживає непростий період. Дмитро Ісхаков вирішив судитися з популярною співачкою за право частіше бачитися з їх спільною дочкою Мией. Він хоче постійно брати участь у вихованні доньки, а не залежати від графіка дружини і її настрою.

Мені здається неправильним і нездоровим, що я не можу увійти в будинок, навіть якщо Поліни там немає, і бути поруч з дочкою. Тобто дочку виховують няні, мене це не влаштовує. У Поліни складний графік, вона великий артист, вона часто не може бути вдома до певного часу. Я це розумію. Але є тато, який хоче і може це робити, – сказав екс-чоловік співачки.

Нагадаємо, Дмитро Ісхаков і Поліна Гагаріна познайомилися в 2013 році, а через рік одружилися. Разом вони виховували спільну доньку Мію і сина від першого шлюбу артистки Андрія. Чутки про розставання співачки і фотографа з'явилися ще в грудні 2019 року, але офіційно розлучення було оформлене в листопаді 2020 року. Причиною розлучення Ісхаков назвав різні життєві цінності.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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