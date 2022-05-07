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Таємна дівчина Ван Дамма похвалилося розкішним букетом у день народження на тлі Парижа

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 травня, 18:49
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Сьогодні таємничої коханої актора Жан-Клода Ван Дамма виповнилося 36 років. Українка показала розкішний подарований букет та вид на Ейфелеву вежу
Альона Каверіна відзначила день народження у Парижі
Альона Каверіна відзначила день народження у Парижі / Фото: instagram.com/alenak705

Дівчина Ван Дамма Альона Каверіна відзначає свій день народження у Парижі, де таємні закохані дуже часто проводять час.

На своїй сторінці у Instagram Каверіна поділилася відео з букетом тюльпанів, а за спиною дівчини розкинувся романтичний вид на Париж.

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Пішов 36 мого дитинства. Політ нормальний! Я й уявити не могла, що в мене буде таке цікаве та насичене життя! Усіх люблю, – підписала відео Каверіна.

Кохана бельгійського актора не поспішає показувати подарунки від Ван Дамма. Але ні для кого не секрет, що на сюрпризи для дівчини голлівудська зірка не скупиться і часто обдаровує Каверіну то браслетами Cartier, то годинами за 700 тисяч гривень.

Проте в Instastories дівчина все ж таки похвалилася одним з презентів – розкішним букетом квітів. Хто був його дарувальником Каверіна не сказала, але букет вийшов дуже символічним для українки, адже складався із жовтих та синіх троянд.

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Скріншот – instagram.com/alenak705

Зазначимо, що зараз Каверіна, уродженка Кривого Рогу, дуже активно підтримує рідну Україну та регулярно пише про війну в країні у своєму мікроблозі.

Раніше стало відомо, кохана українка Ван Дамма зізналася, які стосунки у неї з його дорослими дітьми.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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