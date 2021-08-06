Що насправді у Едіти П'єхи зі здоров'ям і чому вона не з'являється на публіці – зізнання онука

Стас П'єха в одному з інтерв'ю вперше за довгий час прокоментував чутки про свою знамениту бабусю Едіту П'єху

Стас П'єха розвіяв популярні чутки про свою бабусю / Фото: instagram.com/wolfieha

Едіта П'єха зараз рідко з'являється на публіці і не виступає на сцені. У Мережі іноді можна побачити чутки про проблеми зі здоров'ям співачки, але родина воліє цю тему не обговорювати. Онук співачки Стас П'єха в новому своєму інтерв'ю розповів про здоров'я бабусі і пояснив, чому Едіта П'єха не виходить на сцену.

Перш за все Стас П'єха спростував чутки, що Едіта П'єха веде усамітнений спосіб життя. Співачка спілкується з близькими друзями і рідними.

Онук співачки розповів, що бабуся живе в своєму будинку під Санкт-Петербургом. Стас зараз рідше став відвідувати співачку через пандемію.

Стас П'єха розповів про здоров'я бабусі / Фото: instagram.com/wolfieha

Він зазначив, зараз Едіта П'єха не так активна, але це пов'язано і з тим, що кілька років тому через травми, отримані на прогулянці з собакою, співачка перенесла операцію на колінах.

У неї є проблеми з ногами, вона погано ходить, – розповів Стас П'єха.

Він зазначив, що після операції на колінах співачка не зовсім змогла відновитися.

Виступати на концертах Едіта П'єха не планує, але оголошувати про те, що йде зі сцени артистка не збирається. Такі заяви Стас П'єха назвав маркетинговим ходом.

Едіта П'єха не планує виступати / Фото: Instagram

Вона, як будь-яка людина в свої 83 роки, має свої проблеми, але має і якісь щасливі моменти в житті. Роботи все менше і менше, зрозуміло. Вона зараз не виступає і не дуже сильно хоче. І має право, – сказав онук.

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