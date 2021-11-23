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Що не так з Томом Крузом? У Мережі стурбовані, що актор серйозно хворий

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
23 листопада, 13:30
В закладинки
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Останнім часом прихильники актора часто обговорюють зміни у його зовнішності. Дехто припускає, що Том Круз просто набрав вагу, інші вважають, що він серйозно хворий
Кіномани ледве впізнали Тома Круза через пухкі щіки.
Кіномани ледве впізнали Тома Круза через пухкі щіки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями папараці спіймали Тома Круза на зйомках восьмої частини фільму "Місія нездійсненна". Журналісти звернули увагу на дивний шрам на обличчі знаменитості, якого раніше не помічали.

До речі, нещодавно психологиня Наталія Холоденко розповіла, що через проблеми погладшала на 15 кілограмів.

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Є припущення, що шрам у Круза з'явився нібито після операції, а зайва вага – внаслідок хвороби, про це повідомляє видання The Sun.

Том Круз був помічений на зйомках "Місії нездійсненної 8" на аеродромі Даксфорд у Великій Британії.
Том Круз був помічений на зйомках "Місії нездійсненної 8" на аеродромі Даксфорд у Великій Британії. / Фото: tomcruiseandmore

Том Круз на аеродромі під час уроку польотів перед зйомками фільму.
Том Круз на аеродромі під час уроку польотів перед зйомками фільму. / Фото: tomcruiseandmore

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Втім, пухкі щоки 59-річної голлівудської зірки стали темою для обговорення значно раніше. Бо фани зустріли Круза "в новому образі" ще місяць тому на бейсбольному матчі Національної ліги у Сан-Франциско.

Актор разом зі своїм 26-річним названим сином Коннором відвідав гру. Тоді ж папараці зробили кілька фото. Кадри швидко розлетілись Мережею та стали темою активних обговорень.

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Актор на на бейсбольному матчі.
Актор на на бейсбольному матчі. / Фото: Скріншот з YouTube

Фоловери одразу почали гадати, у чому ж причина змін у зовнішності знаменитості, і висували різні, часом дотепні версії. Наприклад, хтось припускав, що актор просто набрав вагу в період локдауну, а хтось писав, що у нього є на щось алергія.

Ще був дотепний варіант - пластична операція. Користувачі писали, що актор, ймовірно, вирішив зберегти молодість завдяки радикальним рішенням і зробити пластичну операцію чи вколоти ботокс.

Дехто ж запідозрив, що на фото взагалі двійник Тома Круза. На думку фанатів, виконавець головної ролі у "Місії нездійсненній" не міг так швидко змінитись. Адже наприкінці серпня у Мережі з'явилися кадри актора у гарній формі, тоді він прилетів у садок до звичайної британської родини на гелікоптері.

Том Круз наприкінці серпня 2021 року.
Том Круз наприкінці серпня 2021 року. / Фото: instagram.com/tomcruise

Декому Том Круз у новому вигляді нагадав канадського коміка Норма МакДональда, який помер у вересні цьогоріч. Навіть жартома написали, що "дух того, хто пішов, повернувся з того світу".

Комік Норм МакДональд.
Комік Норм МакДональд. / Фото: Скріншот з YouTube

Та все ж більшість переконана, що річ не в алергії, клоні чи зайвій вазі, а Том Круз просто старіє! Фоловери згадали, що акторові майже 60 років, і на цих світлинах він показав, який вигляд мають люди у зрілому віці.

Відзначимо, що голлівудський актор, як і інші світові знаменитості, – активний користувач Мережі, він ділиться своїми світлинами в Instagram. Для цього зірка використовує сучасні фотоінструменти. Які саме – читайте тут.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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