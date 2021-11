Що не так з Томом Крузом? У Мережі стурбовані, що актор серйозно хворий

Днями папараці спіймали Тома Круза на зйомках восьмої частини фільму "Місія нездійсненна". Журналісти звернули увагу на дивний шрам на обличчі знаменитості, якого раніше не помічали.

До речі, нещодавно психологиня Наталія Холоденко розповіла, що через проблеми погладшала на 15 кілограмів.

Є припущення, що шрам у Круза з'явився нібито після операції, а зайва вага – внаслідок хвороби, про це повідомляє видання The Sun.

Втім, пухкі щоки 59-річної голлівудської зірки стали темою для обговорення значно раніше. Бо фани зустріли Круза "в новому образі" ще місяць тому на бейсбольному матчі Національної ліги у Сан-Франциско.

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF#Postseasonpic.twitter.com/uRGX98xv6X