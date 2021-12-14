Навіть Нео готується до Різдва! Дивіться, як Кіану Рівз перевозить ялинку на розкішному Porsche

Поки усі шанувальники з нетерпінням чекають прем'єри нової "Матриці", Кіану Рівз вирішив зайнятись підготовкою до Нового року. Втім, папараці не змогли пройти повз і "спіймали" актора, коли той обирав ялинку!
На знімку видно, що загорнута ялинка тримається на даху "на доброму слові". Її Кіану прикріпив до свого спорткару довгою мотузкою.
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Як ми бачимо, актор з'явився на кадрі у чорному спортивному костюмі, чорних окулярах та шапці. Look так і хочеться назвати – "Матриця" у реальності.
Поки Кіану лише придбав новорічну красуню, Мадонна разом з дітьми та молодим бойфрендом вже встигли прикрасити дім до свят та приміряти костюми ельфів.
Залишилися лічені дні до новорічної казки, тож ми розповідаємо вам, як нарядити і де поставити ялинку за Фен Шуєм 2022.
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