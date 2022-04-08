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Дівчинка у червоному пальті з фільму Список Шиндлера допомагає українським біженцям

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 квітня, 17:07
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Акторка Олівія Дабровскі, яка зіграла у фільмі Стівена Спілберга, приєдналась до лав волонтерів у Польщі
Олівія Дабровська допомагає українцям у Польщі
Олівія Дабровська допомагає українцям у Польщі / Фото: Instagram

Після нападу Росії багато зірок з усього світу стали активно підтримувати Україну. Зокрема, Стінг надав фінансову та гуманітарну допомогу, а фронтмен Massive Attack організував благодійний концерт.

Також допомогти українському народу, який страждає від рук російських цинічних окупантів, вирішила і знаменита "дівчинка у червоному пальто" зі "Списка Шиндлера" – Олівія Дабровскі.

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32-річна Олівія з Кракова координує групу добровольців, які допомагають біженцям на українсько-польському кордоні, повідомляє New York Post.

До речі, в Instagram зірка опублікувала фото, де вона постала у жовтій світловідбивній куртці на кордоні, а за нею вишиковується черга з автобусів.

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Я нічого не чекаю і ніхто з нашої групи волонтерів не хоче чути "спасибі", ми просто робимо свою роботу. Я зроблю все, що зможу, я ніколи не забуду ці обличчя та очі. До цього не можна підготуватися, можна тільки уявити, – зізналась Олівія.

5 квітня жінка відкрила рахунок в іноземній валюті, який "готовий приймати пожертвування для українських біженців". Олівія назвала цю благодійну акцію #НадіяДляУкраїни.

Коротко про "Список Шиндлера"

Кінострічка Стівена Спілберга вийшла у 1993 році. Олівії Дабровській було тоді три роки. Вона зіграла маленьку єврейську дівчинку, яка допомогла рятувати життя понад 1200 євреїв, відправлених до нацистських концтаборів у 1943-му.

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Червоне пальто цієї дівчинки стало єдиним кольором у чорно-білому оскароносному фільмі.

До речі, сам Стівен Спілберг з дружиною раніше пожертвували 1 млн доларів для українських біженців.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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