Девочка в красном пальто из фильма Список Шиндлера помогает украинским беженцам

Актриса Оливия Дабровски, сыгравшая в фильме Стивена Спилберга, присоединилась к рядам волонтеров в Польше

Оливия Дабровская помогает украинцам в Польше / Фото: Instagram

После нападения России многие звезды со всего мира стали активно поддерживать Украину. В частности, Стинг оказал финансовую и гуманитарную помощь, а фронтмен Massive Attack организовал благотворительный концерт.

Также помочь украинскому народу, страдающему от рук российских циничных оккупантов, решила и знаменитая "девочка в красном пальто" из "Списка Шиндлера" – Оливия Дабровски.

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32-летняя Оливия из Кракова координирует группу добровольцев, помогающих беженцам на украинско-польской границе, сообщает New York Post.

Кстати, в Instagram звезда опубликовала фото, где она появилась в желтой световозвращающей куртке на границе, а за ней выстраивается очередь из автобусов.

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Я ничего не жду и никто из нашей группы волонтеров не хочет слышать "спасибо", мы просто делаем свою работу. Я сделаю все, что я смогу, я никогда не забуду эти лица и глаза. К этому нельзя подготовиться, можно только вообразить, – призналась Оливия.

5 апреля женщина открыла счет в иностранной валюте, который "готов принимать пожертвования для украинских беженцев". Оливия назвала эту благотворительную акцию # НадеждадляУкраины.

Кратко о "Списке Шиндлера"

Кинолента Стивена Спилберга вышла в 1993 году. Оливии Дабровской было тогда три года. Она сыграла маленькую еврейскую девочку, которая помогла спасать жизнь более 1200 евреев, отправленных в нацистские концлагеря в 1943-м.

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Красное пальто этой девочки стало единственным цветом в черно-белом оскароносном фильме.

Кстати, сам Стивен Спилберг с супругой раньше пожертвовали 1 млн долларов для украинских беженцев.