Дочка Лорак та діти Кіркорова стали ведучими популярної російської програми

Дочка Ані Лорак та діти Філіпа Кіркорова з дитинства знаходяться на знімальному майданчику. Не дивно, що зіркові спадкоємці спробували себе у ролі ведучих

Діти Філіпа Кіркорова та дочка Ані Лорак стали ведучими "Модного вироку" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров вирішив гучно відзначати 10-річчя дочки Алли-Вікторії . Співак планує не лише влаштувати вечірку на честь іменинниці, а й вирішив, що ювілею дочки має бути присвячені найпопулярніші російські програми.

Наприклад, сьогодні вийшов спеціальний випуск "Модного вироку" . Філіп Кіркоров разом із дітьми на день стали ведучими. А компанію зірковому сімейству склала Ані Лорак із єдиною дочкою Софією.

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У студії Алла-Вікторія прийшла в наряді у стилі Круелли. За словами Філіпа Бедросовича, його дочка є шанувальницею однойменного діснеївського фільму.

Філіп Кіркоров із донькою / Фото: instagram.com/fkirkorov

А донька Ані Лорак з'явилася яскраво-салатовій кофті зі спідницею, доповнивши образ колготками з імітацією тату.

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Філіп Кіркоров з донькою Аллою-Вікторією та дочкою Ані Лорак Софією / Фото: instagram.com/fkirkorov

Під час передачі донька Лорак зізналася, що хоче бути артисткою, а от діти Філіпа Кіркорова не планують пов'язувати своє життя із шоу-бізнесом.

У коментарях до нового випуску багато хто розкритикував таку ідею. У Мережі наголосили, що діти Філіпа Кіркорова не виглядають щасливими.

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Скріншот: Instagram

Скрнішот: Instagram

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