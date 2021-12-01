Дочка Лорак та діти Кіркорова стали ведучими популярної російської програми

Філіп Кіркоров вирішив гучно відзначати 10-річчя дочки Алли-Вікторії . Співак планує не лише влаштувати вечірку на честь іменинниці, а й вирішив, що ювілею дочки має бути присвячені найпопулярніші російські програми.
Наприклад, сьогодні вийшов спеціальний випуск "Модного вироку" . Філіп Кіркоров разом із дітьми на день стали ведучими. А компанію зірковому сімейству склала Ані Лорак із єдиною дочкою Софією.
У студії Алла-Вікторія прийшла в наряді у стилі Круелли. За словами Філіпа Бедросовича, його дочка є шанувальницею однойменного діснеївського фільму.
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А донька Ані Лорак з'явилася яскраво-салатовій кофті зі спідницею, доповнивши образ колготками з імітацією тату.
Під час передачі донька Лорак зізналася, що хоче бути артисткою, а от діти Філіпа Кіркорова не планують пов'язувати своє життя із шоу-бізнесом.
У коментарях до нового випуску багато хто розкритикував таку ідею. У Мережі наголосили, що діти Філіпа Кіркорова не виглядають щасливими.
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