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Гример Заворотнюк згадала про перші симптоми хвороби актриси, на які не звертали уваги

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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17 лютого, 13:54
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Декілька років зірка "Моєї прекрасної няні" бореться з онкологічним захворюванням. Сім'я співачки вважає за краще не обговорювати цю тему
Гример Анастасії Заворотнюк розповіла, що під час зйомок артистка скаржилася на проблеми зі здоров'ям
Гример Анастасії Заворотнюк розповіла, що під час зйомок артистка скаржилася на проблеми зі здоров'ям / Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

У Мережі регулярно з'являється інформація про стан здоров'я російської актриси. Нещодавно стали відомі подробиці операції Анастасії Заворотнюк. Тепер же гример артистки згадала, що Заворотнюк вже давно скаржилася на погане самопочуття - у неї боліла голова, вона страждала від запаморочень, непритомніла.

Ніхто на це уваги не звертав, а нездужання списували на втому та дієти.

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Окрім цього Заворотнюк мала серйозні проблеми зі шкірою, яка стала надто чутливою: з'являлися алергічні реакції та запалення.

Стан шиї викликав нарікання. Як печене яблуко — на відміну підтягнутого обличчя. До речі, таку шию я бачила у Жанни Фріске, коли вона підійшла до мене. І зараз за цієї асоціації холодею від жаху, – цитує гримера видання Woman.ru

Нові подробиці про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
Нові подробиці про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк / Фото: Instagram.com

Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням. У 2019 році актриса проходила курс лікування у Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини.

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Після операції вона повернулася до Росії та продовжила лікування. Анастасія Заворотнюк перебуває у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. За останніми даними, актриса більшу частину часу проводить у візку лежачи. У неї частково паралізована права частина тіла.

Раніше до мережі потрапило перше фото Анастасії Заворотнюк після новини про хворобу. Дочка актриси не стала спростовувати, що на знімку мама.

/ Фото: kp.ru

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Нагадаємо, нещодавно тато Жанни Фріске пояснив, чому актрисі вдається довше справлятися з онкологією , ніж вийшло у його дочки.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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