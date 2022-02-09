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Джейсон Стейтем та Роузі Хантінгтон-Уайтлі розсекретили ім'я новонародженої дочки

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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9 лютого, 14:08
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Зірка голлівудських бойовиків і топ-модель нарешті розповіли шанувальникам, як назвали малу, яка з'явилася на світ 2 лютого 2022 року
Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем на закритій вечірці "Оскара 2020"
Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем на закритій вечірці "Оскара 2020" / Фото: Getty Images

Днями актор Джейсон Стейтем та Роузі Хантінгтон-Уайтлі стали батьками вдруге – У пари народилася дівчинка.

Шанувальники з нетерпінням чекали від подружжя хоч якусь інформацію про новонароджену дитину і ось Роузі опублікувала пост, де написала ім'я дівчинки.

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Малятко назвали – Ізабелла Джеймс Стейтем .

Модель також додала фото, на якому маленька Ізабелла лежить у ліжечку. Особи маленької доньки подружжя Стейтем поки не показують, і не дивно, адже з народження малюка минув тиждень.

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У коментарях з народженням доньки пару привітали багато американських та світових знаменитостей, серед них топ-моделі Лілі Елдрідж та Марта Хант, зірковий стиліст Емма Джейд Морісон та багато інших.

Скріншот – instagram.com/rosiehw/

Нагадаємо, що для Джейсона Стейтема та Роузі Хантінгтон-Уайтлі Ізабелла стала другою дитиною. Пара також виховує сина Джека Оскара Стейтема, зараз старшій дитині подружжя вже чотири роки. Джек з'явився на світ у червні 2017 року, став першим для обох батьків.

Зіркові батьки не часто діляться знімками сина в соціальних мережах і намагаються поки що тримати Джека подалі від публічності.

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Раніше стало відомо, що у популярного співака Олександра Сєрова народився довгоочікуваний онук .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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