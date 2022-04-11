Її роздирають внутрішні протиріччя: Роднянський відповів, коли Пугачова наважиться заговорити про війну

Продюсер Олександр Роднянський вважає, що рано чи пізно Примадонна озвучить свою позицію

Олександр Роднянський назвав Аллу Пугачову знаком росіїї / Фото: Instagram

Алла Пугачова та Максим Галкін перебувають в епіцентрі уваги після свого від'їзду в Ізраїль. Відомо, що зіркова пара виїхала з Росії одразу пісня вторгнення російських нелюдей в Україну. Окрім того, на початку війни Галкін висловив підтримку українському народу. Проте наразі пара майже не виходить на зв'язок і не вдається до коментарів. Хоча у росЗМІ активно пишуть про їхнє життя.

В інтерв'ю Тиграну Мартиросяну для YouTube-каналу "Україна 24" кінопродюсер Олександр Роднянський пояснив, що на Пугачову та Галкіна зараз "непомірно обрушилася жовта преса" через їхню антивоєнну позицію. Зокрема, росЗМІ звертають увагу на фінансові обставини їхнього життя, на відсутність принципів у чомусь та, найголовніше, на те, що вони виїхали в скрутну хвилину з країни.

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Але вони (росЗМІ, – Ред.) ще не остаточно їх списали з рахунку, як зробили це з Меладзе. Він під ударом, ним окремо займаються. Цим начебто залишили шанс повернутися і зайняти своє місце в країні. Але все питання полягає в тому, що буде далі, і мені здається, що це дуже важливо в історії щодо Пугачової та Галкіна. Звичайно, це найпопулярніші люди у Росії. А Пугачова більш ніж популярна людина, вона – знак Росії. Її значення, її слово, якби воно прозвучало, особливо висловилося чітко... Вона, безумовно, вплинула б і змусила б думати, – висловився продюсер в інтерв'ю.

Роднянський вважає, що Примадонна показово вчинили, виїхавши з Росії. Таким чином, на думку продюсера, вона безслівно виступила проти війни в Україні та путінського режиму.

Але поки що вона не виступає, не звертається, не говорить. Вона не задіяла свій соціальний потенціал, популярність, кредит довіри. Але я думаю, що в якусь хвилину вона це задіє. Вона взагалі сильна, розумна та чесна жінка. Вони (Пугачова і Галкін, – Ред.) порядні люди і той факт, що все-таки вони зібралися негайно, причому Максим же на початку виступив, і поїхали – це про те, що вони це не приймають. З іншого боку – складно, звичайно. Тому що все їхнє життя пов'язане з тим, що вони голоси російського шоу-бізнесу і, звичайно, на них лежить відповідальність, вони її розуміють. Я думаю що зараз їх роздирають якісь внутрішні протиріччя і для них це дуже важливе рішення, – пояснив продюсер.

На думку Олександра Роднянського, озвучування позиції – це дуже важлива річ, яка начебто особиста, але в історії це позначається як частина національної поведінки.

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Я усвідомлюю, що для багатьох українців поведінка ключових персонажів російської культури та шоу-бізнесу свідчить про стан всього російського суспільства, всього народу. Тому коли мовчать – це питання вироку всьому народу, – додав продюсер.

Раніше Олександр Роднянський пояснив, чому більше немає "російської культури" після звірств армії РФ у Бучі.