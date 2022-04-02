Ще в одного фляга свистить: Петросян публікує безглузді меми, що натякають на його деменцію

Давно не смішний 76-річний Петросян опинився в центрі уваги через спроби отримати порцію хайпу

Комік із минулого оскандалився / Фото: открытые источники

Євген Петросян вирішив пожартувати, але тільки видав, що у нього давно не все гаразд з когнітивними здібностями, інакше як можна пояснити, що людина, яка пожила на світі, підтримує Путіна.

На своїй сторінці в інстаграм 76-річний Петросян, який перестав бути смішним ще років 30 тому, опублікував "мем", який не вкладається у голові здорової людини.

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Як зараз, у момент, коли Росія дедалі більше 30 днів бомбить мирні міста та вбиває дітей в Україні, можна захоплюватися людиною, яка віддає злочинні накази?!

скріншот з інстаграм Петросяна

Але чого ще можна чекати від коміка, який влітку 2017 року відвідував тимчасово окупований Крим, порушивши державний кордон України. Також він під час гастролей окупованими територіями України неодноразово публікував у соцмережах фотографії та коментарі, спрямовані на підтримку окупації Криму та знищення української державності.

Навіть ті, хто колись поважав Петросяна, давно його для себе поховали, як і його гумор, десь за плінтусом.

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Євген Петросян

До речі, днями Регіна Тодоренко виправдалася за свою мовчанку про війну в Україні.

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