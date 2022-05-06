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Філіп Кіркоров виправдався за свої танці на перевернутому хресті: це було важливо для сім'ї

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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6 травня, 16:06
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Артист боїться, що його можуть вигнати з російського шоубізу після скандального шоу на ювілеї
Кіркоров спробував пояснити те, що сталося на сцені під час його ювілею.
Кіркоров спробував пояснити те, що сталося на сцені під час його ювілею. / Фото: instagram.com/kirkorovteam

Філіп Кіркоров спровокував справжній скандал через виступ на перевернутому хресті в Москві. Співака звинуватили в образі почуттів вірян. Ба більше, на нього навіть написали заяву у Генпрокуратуру.

Філіп Бедросович наскільки злякався хейту, що одразу ж вирішив вибачитися за свій невдалий номер. В Instagram співак спробував пояснити те, що сталося на сцені.

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Не думав, що когось зачеплю, і вже тим більше свідомо не планував образити чиїсь почуття своїм номером "Марія Магдалена", який увійшов до програми мого ювілею. З самого початку ця пісня була присвячена моїй мамі. День її відходу з життя через трагічну випадковість збігається з моїм днем ​​народження. Тому цю пісню було важливо включити до програми, важливо для мене, моєї родини, батька та моїх дітей, – висловився Кіркоров.

Філіп каже, що не вкладав у режисуру номера жодного зла чи блюзнірського наміру. За його словами, все що відбувалося на сцені – виключно фантазійна історія, яка не має на меті ображати релігію.

Для мене, як для віруючої людини, вкрай важливі та шановані релігійні святині. Тому, якщо я зачепив чиїсь почуття, приношу свої щирі вибачення, – покаявся співак.

Раніше ми писали про найшокуючі витівки Філіпа Кіркорова. У які скандали вляпувався одіозний поп-король – читайте у матеріалі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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