Фото топлес не буде? Брітні Спірс видалила обліковий запис у Instagram

Американська поп-діва Брітні Спірс раптом видалила свій обліковий запис у популярній соціальній мережі і навіть не попрощалася зі своєю багатомільйонною аудиторією

Брітні Спірс видалила аккаунт у Instagram / Фото: instagram.com/britneyspears

Поки що російські знаменитості вкрай стурбовані блокуванням Instagram у Росії , американка Брітні Спірс вирішила видалити свій обліковий запис цілком усвідомлено.

Сьогодні багатомільйонна аудиторія поп-діви замінила її пропажу із Мережі, що дуже стурбувало вірних фанатів виконавиці. Наразі Instagram-аккаунт Спірс видалений.

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Скріншот – instagram.com/britneyspears

Що ж спричинило таке рішення співачки невідомо. Проте напередодні Брітні опублікувала неоднозначну посаду, якою заявила, що більше не хоче отримувати кохання від інших.

Люди люблять тебе! А? Я не хочу, щоби мене любили. Я хочу, щоб мене боялися! Через те, що мене люблять і я хороша, мною скористалися, так що заберіть жалість та любов і йдіть до біса, – написала Спірс.

Останнім часом Брітні часто ділилася з шанувальниками своїми дикими танцями. фото без спідньої білизни . Своїми знімками топлес Спірс хотіла продемонструвати свою довгоочікувану свободу та незалежність.

Варто зазначити, що це далеко не вперше, коли виконавиця йде з соціальних мереж. Раніше вона вже брала невеликий тайм-аут.

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Нагадаємо, що недавно стало відомо, що Брітні Спірс розповість нові одкровення про свою сім'ю, за які отримає 15 мільйонів доларів .