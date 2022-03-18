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Фото топлес не будет? Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram

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18 марта, 00:04
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Американская поп-дива Бритни Спирс вдруг удалила свой аккаунт в популярной социальной сети и даже не попрощалась со своей многомиллионной аудиторией
Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram
Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram / Фото: instagram.com/britneyspears

Пока российские знаменитости крайне обеспокоены блокировкой Instagram в россии, американка Бритни Спирс решила удалить свой аккаунт вполне осознанно.

Сегодня многомиллионная аудитория поп-дивы заменила ее пропажу из Сети, что очень обеспокоило верных фанатов исполнительницы. Сейчас Instagram-аккаунт Спирс удален.

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Скриншот – instagram.com/britneyspears

Что же стало причиной такого решения певицы неизвестно. Однако накануне Бритни опубликовала неоднозначный пост, котором заявила, что больше не хочет получать любовь от других.

Люди любят тебя! А? Я не хочу, чтобы меня любили. Я хочу, чтобы меня боялись! Из-за того, что меня любят и я хорошая, мной воспользовались, так что заберите жалость и любовь и идите к черту, – написала Спирс.

В последнее время Бритни часто делилась с поклонниками своими дикими танцами и фото без нижнего белья. Своими снимками топлес Спирс хотела продемонстрировать свою долгожданную свободу и независимость.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда исполнительница уходит из социальных сетей. Ранее она уже брала небольшой тайм-аут.

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Напомним, что не так давно стало известно, что Бритни Спирс расскажет новые откровения о своей семье, за которые получит 15 миллионов долларов.

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