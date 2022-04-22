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Галкін підтвердив, що тепер не може виступати у Росії: Почалося залякування

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 22:38
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Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні
Максим Галкін вперше прокоментував чутки, що його заборонили у Росії
Максим Галкін вперше прокоментував чутки, що його заборонили у Росії / Фото: Скріншот з YouTube

Останнім часом чуток про кар'єру Максима Галкіна у Росії було багато. Зараз гуморист перебуває в Ізраїлі та планує виступи там. Частину зароблених грошей він пообіцяв перерахувати на допомогу українським біженцям.

Галкіна в Росії вже назвали зрадником, а росіяни обурені останніми публікаціями чоловіка Алли Пугачової. Гуморист вирішив порушити мовчання і вперше у Instagram прокоментував усі чутки.

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Максим Галкін розповів, що колись 24 лютого опублікував пост на підтримку України, він знаходився в Росії і знімався у програмі, яку вже багато років вів на "Першому каналі". Але через два дні після публікації з Галкіним почали все розривати рекламні контракти та скасовувати концерти.

Місцева влада, ФСБ, стала забороняти мої концерти. Робили це негласно, не даючи офіційних паперів, почалося залякування місцевих організаторів. Через це у мене переносяться або скасовуються виступи. Я намагався щось із цим зробити. Я втратив концертні гроші. Концертів немає, рекламних зйомок немає. Я не виступаю в Росії не тому, що я не хочу або глядач так проголосував. Ні. Ці концерти стали забороненими, – сказав Максим Галкін.

Артист зазначив, що він поїхав до Ізраїлю, бо давно збирався відпочити, а заразом і запланував тур, адже тут не зможуть скасувати його виступи.

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Галкін попросив не називати його зрадником, адже він не проти виступати перед російським глядачем.

Не дорікайте мені зрадою. Зради тут немає. Ви в голові розмежуйте "владу" та "батьківщину". Я завжди це розрізняв. І є люди, яким я завжди вірний. Для мене немає кордонів, є глядач, зал та сцена

Раніше в Росії стали скасовувати концерти "Машини часу". Андрій Макаревич відреагував.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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