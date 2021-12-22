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Галкін пригадав, як Пугачова поскандалила з Мойсеєвим через мускулистого танцюриста

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
22 грудня, 15:10
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Максим Галкін розповів про давню кумедну історію, яка сталась з його дружиною та Борисом Мойсеєвим на святковому шоу
Галкін розповів, як Мойсеєв розлютив Пугачову на "Різдвяних зустрічах".
Галкін розповів, як Мойсеєв розлютив Пугачову на "Різдвяних зустрічах". / Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/bmoiseevpro

Максим Галкін, який нещодавно похвалився іграшкою сина вартістю майже 13 тисяч гривень, розповів про дотепний випадок, що стався на концертному шоу "Різдвяні зустрічі" з Аллою Пугачовою, які записували близько 10 років тому в Україні. Тоді стався курйоз із Борисом Мойсеєвим, який ледь не посварився з Примадонною.

Так, Алла Борисівна попросила виконати артиста якусь серйозну та зворушливу пісню, а не щось із його звичного репертуару з нотками епатажності. Ймовірно, Мойсеєв погодився і почав цілком пристойно номер. Втім, згодом, під час виступу артиста, несподівано по канату спустився зі стелі м'язистий танцюрист і почав гарно грати фігурою перед публікою. Сам Мойсеєв пояснив, що це був "янгол".

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Алла Пугачова та Борис Мойсеєв.
Алла Пугачова та Борис Мойсеєв. / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Звісно ж, Пугачову такий виступ не влаштував. Вона вважала такий номер недоречним у межах свята, присвяченого Різдву.

Тож, як згадав Галкін, Примадонна відправила танцюриста до Світлани Лободи, з якою він досить таки органічно виглядав у номері. Однак, під час виступу співачки канат впав зі стелі, а танцюрист так і не спустився на сцену.

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Сказати, що Алла Була лютою – нічого не сказати. Це було сприйнято, як саботаж. Що гімнаст спеціально не спустився до Світлани Лободи, – пояснив Галкін на YouTube-шоу "Я себя знаю!".

Фото: скріншот YouTube

Шоумен зазначив, що після такого інциденту Алла Борисівна дещо розгнівалась на Бориса Мойсеєва та навіть накричала.

Я чую, що Алла йде з-за лаштунків, наче буря насувається і кричить: "Де він? Я тобі зараз влаштую!". Боря перелякався, натягнув на себе якусь шапку, сховався за якихось артистів, – розповів Галкін.

Після того випадку, Мойсеєв сказав Галкіну, що він ніколи не став би підводити Пугачову спеціально і вже незабаром помирився з нею. Проте, він, чомусь, звинуватив "у всіх гріхах" саме гумориста та Христину Орбакайте.

Так, я не такий, як усі! Але це через вас я такий! — процитував Галкін Мойсеєва.

Що таке "Різдвяні зустрічі"

Це щорічна збірна концертна телепрограма, що проводилася з 1988 до 2012 року Аллою Пугачовою. Знімали шоу в грудні, а транслювалася по телебаченню перед Різдвом – 6 або 7 січня.

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Раніше ми показували архівне фото Алли Пугачової та Максима Галкіна. Дивіться фото 20-річної давнини тут.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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