Гаррі Стайлз виявився неподалік епіцентру стрілянини в Копенгагені. Реакція співака

Гаррі Стайлз останнім часом багато мандрує зі своїми концертами. Під час свого виступу у США британський виконавець підтримав Україну , піднявши над головою синьо-жовтий прапор.

А ось концерт Стайлза у Копенгагені довелося скасувати через трагічні події у місті. Неподалік місця, де мало пройти шоу артиста сталася стрілянина у торговому центрі.

Як повідомила поліція Копенгагена, 22-річний данець відкрив стрілянину по людях. Внаслідок теракту загинули троє людей, ще кілька людей отримали поранення. Стрілка одразу ж затримали.

В своєму Twitter-акаунті Гаррі Стайлз висловив співчуття сім'ям загиблих і вибачився за відміну шоу.

Im heartbroken along with the people of Copenhagen. I adore this city. The people are so warm and full of love.



Im sorry we couldnt be together. Please look after each other. H