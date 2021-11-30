Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Злата і Тарапата

Що з Демі Мур?

Дружина Кейджа

Потап з батьком

Шоу "Маска". Сезон 2

П'яні зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Градський незадовго до смерті одружився з українкою, яка молодша за нього на 35 років – нові подробиці

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 15:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олександр Градський прожив у цивільному шлюбі з Мариною Коташенко 17 років, але до РАГСу кілька дійшла лише місяць тому
Нові подробиці про весілля Олександра Градського та Марини Коташенко
Нові подробиці про весілля Олександра Градського та Марини Коташенко / Фото: Instagram

За словами інсайдера з оточення Олександра Градського, ініціатором офіційного одруження стала Марина Коташенко. Про це пише MK.

Повідомляється, що співак уже тоді мав серйозні проблеми зі здоров'ям і він просив кохану почекати , посилаючись на погане самопочуття.

Реклама

Однак Марині Коташенко вдалося домогтися офіційного одруження. Жодної урочистої церемонії, застілля та гостей не було.

Олександр Градський одружився за місяць до смерті
Олександр Градський одружився за місяць до смерті / Фото: Инстаграм

Історія кохання Олександра Градського та Марини Коташенко

Обраниця співака родом із Києва. До Москви вона переїхала відразу після школи та розпочала кар'єру моделі. Із Мариною Коташенко музикант познайомився випадково. В одному зі своїх інтерв'ю Градський згадував, він проїжджав повз машину, побачив світловолосу красуню і просто не зміг залишити її непоміченою. Співак розгорнув машину, повернувся та залишив дівчині свій номер телефону. Марина тоді не знала, що перед нею відомий співак. Коташенко передзвонила новому знайомому за кілька днів.

Реклама

Олександр Градський та Марина Коташенко
Олександр Градський та Марина Коташенко / Фото: Instagram

Роман пари розвивався стрімко. На час знайомства Марині було 19 років, а Градському – 54 роки. Пара прожила разом 17 років. За цей час у співака та його обраниці народилося двоє синів – у 2014 році, названий на честь батька, Олександр, та у 2018-му – Іван.

Дізнайтесь інші новини:

Реклама

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти