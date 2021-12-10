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Григорій Лепс розлучається з дружиною після 20 років шлюбу – ЗМІ

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 15:05
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У Мережі з'явилася інформація про судове засідання щодо розірвання шлюбу артиста. Сам Лепс наразі це ніяк не прокоментував
У Мережі з'явилося повідомлення про розірвання шлюбу артиста
У Мережі з'явилося повідомлення про розірвання шлюбу артиста / Фото: instagram.com/anna.leps/

У медіа вже не вперше з'являються новини про розлучення виконавця, який злякав шанувальників шрамами на голові. Найчастіше приводом стає непублічність його дружини Анни – вона дуже рідко з'являється на світських заходах.

Обраниця зірки віддає перевагу спокійному сімейному життю, тому більшість свого часу присвячує їх трьом дітям: Ніколь, Єві та Вано.

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Але цього разу ЗМІ оперували не лише власними припущеннями та здогадками. Журналісти Telegram-каналу Звідач знайшли інформацію про розлучення на сайті Мосміськсуду. Як виявилося, саме дружина Лепса виступила ініціатором розставання.

Скріншот: сайт Мосміськсуду

Через деякий час це повідомлення зникло з Мережі. Чи була це якась помилка на самому сайті суду, чи з боку співака надійшло прохання прибрати дані про розлучення – поки що невідомо.

Григорій із коханою завжди жили душа в душу, адже він неодноразово заявляв, що дружина у нього – головне джерело підтримки.

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Щоб піти від неї, потрібно бути повним ідіотом. Я не ідіот. Тому про жодне розлучення навіть мови бути не може. Кажуть, що у чоловіка має бути спина, тил. У мене він просто залізобетонний. Я у своїй дружині впевнений більше, ніж у собі, – сказав артист в інтерв'ю. Хочу".

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