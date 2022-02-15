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Джокер, клоун та руде волосся: Лоліта Мілявська інтригує тизером нового кліпу "Грустная танцую"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 15:35
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Співачка Лоліта – одна з тих, хто вміє підігріти інтерес до своєї творчості. Так, зараз у всіх на вустах тизер нового кліпу зірки "Грустная танцую"
Лоліта Мілявська готує прем'єру
Лоліта Мілявська готує прем'єру / Фото: скріншот

Сьогодні Лоліта Мілявська змусила шанувальників знову згадати про її творчість. Артистка готує до випуску новий кліп на пісню "Грустная танцую". Перші кадри чітко дали зрозуміти, що історія у кліпі буде ексцентричною.

Судячи з коментарів під відео, реакція на тизер людей неоднозначна. Одні в захваті та передчутті, інші – кепкують.

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  • Ооо, чую, що буде круто?

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скріншоти з Інстаграм та YouTube

Прем'єра кліпу "Грустная танцую" відбудеться 23 лютого, а поки що артистка пропонує задовольнятися тизером.

Лоліта "Грустная танцую" (тизер)

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Також нагадаємо, сьогодні зірки звернулися до нації у зв'язку із ситуацією.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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