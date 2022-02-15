Джокер, клоун та руде волосся: Лоліта Мілявська інтригує тизером нового кліпу "Грустная танцую"

Співачка Лоліта – одна з тих, хто вміє підігріти інтерес до своєї творчості. Так, зараз у всіх на вустах тизер нового кліпу зірки "Грустная танцую"

Лоліта Мілявська готує прем'єру / Фото: скріншот

Сьогодні Лоліта Мілявська змусила шанувальників знову згадати про її творчість. Артистка готує до випуску новий кліп на пісню "Грустная танцую". Перші кадри чітко дали зрозуміти, що історія у кліпі буде ексцентричною.

Судячи з коментарів під відео, реакція на тизер людей неоднозначна. Одні в захваті та передчутті, інші – кепкують.

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скріншоти з Інстаграм та YouTube

Прем'єра кліпу "Грустная танцую" відбудеться 23 лютого, а поки що артистка пропонує задовольнятися тизером.

Лоліта "Грустная танцую" (тизер)

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Також нагадаємо, сьогодні зірки звернулися до нації у зв'язку із ситуацією.