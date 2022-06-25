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І нехай весь світ зачекає: Дженніфер Лопес злилась у ніжному поцілунку з Беном Аффлеком на очах у публіки (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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25 червня, 10:01
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Папараці і дня не можуть прожити без цієї зіркової парочки. Цього разу Джей Ло та її нареченого підловили за ніжностями у Каліфорнії. Дивіться мімішні фото у матеріалі:)
Дженніфер та Бен не соромляться показувати почуття у публічному місці
Дженніфер та Бен не соромляться показувати почуття у публічному місці / Фото: Getty Images

Спостерігати за щасливими та закоханими Дженніфер Лопес та Беном Аффлеком – суцільне задоволення! Ця парочка не перестає викликати захоплення у своїх фанатів. Співачка та актор регулярно потрапляють під приціл вуличних фотографів то біля дому, то на побаченні чи світській тусовці. Але вони вже звикли до такої пристальної уваги. Тож голуб'ята намагаються просто жити в задоволення і не переживати через дрібниці.

Днями закоханих спіймали у Санта-Моніці, Каліфорнія. Джей Ло приїхала на роботу до Бенна, щоб підтримати його. Зазначимо, зараз Аффлек знімає фільм про бренд Nike. Наразі у проєкта немає назви, але відомо, що фільм розповість про мегасуперуспішний контракт компанії з Майклом Джорданом, повідомляє Harper's Bazaar.

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Голуб'ята в Каліфорнії
Голуб'ята в Каліфорнії

52-річна співачка ненадовго завітала до коханого у розпал робочого дня. Бен був щасливий бачити свою наречену. Він зустрів її ніжними обіймами та пристрасним поцілунком. Ці мімішності, звісно ж, потрапили в об'єктив папараці.

Ніжності від Бена та Дженніфер
Ніжності від Бена та Дженніфер

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Для неформального виходу Лопес обрала вільний чорний комбінезон та босоніжки на платформі.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек помітили папараці
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек помітили папараці

Коли закохані помітили папараці, то вирішили піти у інше місце, де їх ніхто не побачить.

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Джей Ло та Бен пішли чимподалі від фотографів
Джей Ло та Бен пішли чимподалі від фотографів

До речі, поки Дженніфер Лопес стрімко розвиває стосунки з Беном Аффлеком, її екснаречений Алекс Родрігес теж не сумує. Подейкують, що бейсболіст закрутив роман з молодою блондинкою – голуб'ят застукала за пристратними танцями у клубі в Італії.

Нещодавно Джей Ло розкрила правду про свою маму. Співачка зізналась, що вона жорстока, але на це є певні причини.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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