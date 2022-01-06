Ірині Шейк – 36! ТОП найгарячіших фотосесій супермоделі

Сьогодні, 6 січня, одна з найбільш затребуваних та сексуальних моделей святкує свій день народження. Згадаймо фотосесії, які збожеволіли шанувальників

Ірина Шейк на показі Versace / Фото: Versace

Ірина Шейк, яка шокувала фанатів спільним виходом зі Стеллою Максвеллом святкує своє 36-річчя.

Дивлячись на Ірину, складно повірити, що ця жінка взагалі старіє і змінюється. З кожним роком зовнішній вигляд моделі стає все привабливішим і привабливішим.

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Шейк ніколи не соромилася демонструвати свої форми та тіло під час фотосесій, тому на рахунку моделі достатня кількість відвертих та пікантних знімків.

До того ж, супермодель була однією з учасників культових шоу бренду нижньої білизни "Victoria's Secret", а також була обличчям бренду Intimissimi.

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Вибрати "найгаряче" фото з арсеналу Шейк неможливо, адже навіть у повністю закритому одязі Ірині вдається випромінювати свою сексуальність і притягувати погляди.

Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk 1 /15

Коротка біографія Ірини Шейк

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Супермодель Ірина Шайхлісламова (справжнє ім'я – Ред.) народилася та виросла у маленькому містечку в Челябінській області, Росія.

Унікальну зовнішність Ірина успадкувала від батька, який мав татарське походження, та матері, яка має російське коріння.

Модельна кар'єра майбутньої знаменитості почалася в невеликій модельній агенції в Челябінську, тоді імідж-менеджер помітив красу дівчини і запропонував співпрацювати.

Справжній успіх чекав на Ірину після участі в конкурсі краси "Супермодель 2004" у Челябінську, де її помітив модельний скаут Гія Джікідзе. Він запропонував дівчині співпрацю за кордоном. Так Ірина Шейк почала працювати в Європі та США.

Нагадаємо, що не так давно Ірину Шейк підозрювали у Романі з колишнім чоловіком Кім Кардашян Каньє Вестом .