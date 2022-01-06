Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚽ Мілан - Рома: онлайн 🎄 Що змінилося з 1 січня 🍲 Готуємо на Різдво

Скандал з принцем

Лорак в Україні

Брати Богданови

Фільми на свята

Селфі 1 січня

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Ірині Шейк – 36! ТОП найгарячіших фотосесій супермоделі

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 січня, 14:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні, 6 січня, одна з найбільш затребуваних та сексуальних моделей святкує свій день народження. Згадаймо фотосесії, які збожеволіли шанувальників
Ірина Шейк на показі Versace
Ірина Шейк на показі Versace / Фото: Versace

Ірина Шейк, яка шокувала фанатів спільним виходом зі Стеллою Максвеллом святкує своє 36-річчя.

Дивлячись на Ірину, складно повірити, що ця жінка взагалі старіє і змінюється. З кожним роком зовнішній вигляд моделі стає все привабливішим і привабливішим.

Реклама

Шейк ніколи не соромилася демонструвати свої форми та тіло під час фотосесій, тому на рахунку моделі достатня кількість відвертих та пікантних знімків.

До того ж, супермодель була однією з учасників культових шоу бренду нижньої білизни "Victoria's Secret", а також була обличчям бренду Intimissimi.

Реклама

Вибрати "найгаряче" фото з арсеналу Шейк неможливо, адже навіть у повністю закритому одязі Ірині вдається випромінювати свою сексуальність і притягувати погляди.

Найгарячіші фото Ірини Шейк | Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк | Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк | Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк | Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк | Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк | Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк | Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк | Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк | Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк | Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк | Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк | Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк | Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк | Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк | Фото: instagram.com/irinashayk
Найгарячіші фото Ірини Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk
1 /15

Коротка біографія Ірини Шейк

Реклама

Супермодель Ірина Шайхлісламова (справжнє ім'я – Ред.) народилася та виросла у маленькому містечку в Челябінській області, Росія.

Унікальну зовнішність Ірина успадкувала від батька, який мав татарське походження, та матері, яка має російське коріння.

Модельна кар'єра майбутньої знаменитості почалася в невеликій модельній агенції в Челябінську, тоді імідж-менеджер помітив красу дівчини і запропонував співпрацювати.

Справжній успіх чекав на Ірину після участі в конкурсі краси "Супермодель 2004" у Челябінську, де її помітив модельний скаут Гія Джікідзе. Він запропонував дівчині співпрацю за кордоном. Так Ірина Шейк почала працювати в Європі та США.

Нагадаємо, що не так давно Ірину Шейк підозрювали у Романі з колишнім чоловіком Кім Кардашян Каньє Вестом .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Реакція на зірковий кавер
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
1/2
#людина_цього_дня
6 січня. Жанна д’Арк. 610 років тому (1412) народилась легендарна Орлеанська діва, національна героїня Франції часів Столітньої війни з англійцями, спалена ворогами на вогнищі…
На зустріч із героєм!
Рейтинг
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Насправді, тут добре ставляться до українців, знають, що ми дуже роботящі

Олексій Федосов український режисер у Голлівуді
Імідж українців у США

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти