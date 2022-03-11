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Іван Ургант втік із Росії до Ізраїлю, прикрившись відпусткою

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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11 березня, 15:38
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Раніше з'явилася інформація про те, що шоу "Вечірній Ургант" закрили через позицію ведучого щодо війни
Ведучий Іван Ургант втік із Росії
Ведучий Іван Ургант втік із Росії / Фото: instagram.com/urgantcom

В день вторгнення Путіна в Україну російський ведучий Іван Ургант опублікував у Instagram чорну картинку і написав: "Страх та біль. Ні війні". Після цього він не виходив на зв'язок у соцмережах.

Незабаром у росЗМІ почали писати про те, що Ургант втік, нібито він разом з сім'єю виїхав до Ізраїлю, щоб уникнути покарання за свою позицію щодо війни.

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Представники "Першого каналу" вже кілька разів спростовували дані про те, що "Вечірній Ургант" закрили, назвавши зникнення передачі з сітки мовлення "тимчасовим".

Сьогодні у соцмережі Іван Ургант опублікував селфі та повідомив, що повернеться до Росії.

Без паніки. Відпустили у відпустку, а я візьму і незабаром повернуся, – коротко написав ведучий.

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Скріншот: instagram.com/urgantcom/

Нещодавно Ксенія Собчак поскаржилася на санкції проти Росії, а українці їй відповіли. Також Максим Галкін вперше відповів росіянам, які критикують його через підтримку України.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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