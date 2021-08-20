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Відомий продюсер зізнався, чому насправді Пугачова зараз не виступає

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
20 серпня, 10:01
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Алла Пугачова є однією з найпопулярніших співачок. Незважаючи на свою затребуваність артистка вже кілька років не дає концерти
Андрій Разін назвав причину, чому Алла Пугачова задарма не співає на публіці
Андрій Разін назвав причину, чому Алла Пугачова задарма не співає на публіці / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

Зараз Алла Пугачова весь свій час присвячує вихованню двійнят Гаррі і Лізи, які в цьому році підуть вже до другого класу. Найчастіше співачку можна побачити на фото і відео в Instagram її чоловіка Максима Галкіна. Примадонна вже кілька років не дає концерти.

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Продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін вважає, що причиною, чому Алла Пугачова пішла зі сцени стали проблеми з голосом.

Завжди вважав, що люди, які курять, гроблять своє здоров'я. Особисто я не зробив жодної затяжки в життя. Алла Борисівна пішла з шоу-бізнесу саме тому, що вона курить з сімдесятих років, тому її голос змінився до невпізнання, – написав Андрій Разін в Instagram.

Раніше Алла Пугачова зізналася, що не збирається повертатися на сцену. Але цього літа співачка зробила виняток і вперше за довгий час заспівала на публіці.

До слова, на думку музичного критика Сергія Сосєдова, Алла Пугачова давно втратила свою аудиторію і їй давно пора було йти зі сцени.

Коли артист втрачає аудиторію – це проблема. Коли він сам себе скидає з Олімпу, не розуміючи, що час минув. Приклад – Пугачова. Вона не розуміє, що такий артистки вже не існує. Є жінка з таким ім'ям. Але немає артистки з таким ім'ям. І треба вчасно йти, – заявив музичний критик.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

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