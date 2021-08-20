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Известный продюсер признался, почему на самом деле Пугачева сейчас не выступает

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
20 августа, 10:01
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Алла Пугачева является одной из самых популярных певиц. Несмотря на свою востребованность артистка уже несколько лет не дает концерты
Андрей Разин назвал причину, почему Алла Пугачева не поет на публике
Андрей Разин назвал причину, почему Алла Пугачева не поет на публике / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

Сейчас Алла Пугачева все свое время посвящает воспитанию двойняшек Гарри и Лизы, которые в этом году пойдут уже во второй класс. Чаще певицу можно увидеть на фото и видео в Instagram ее супруга Максима Галкина. Примадонна уже несколько лет не дает концерты.

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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин считает, что причиной ухода Аллы Пугачевой со сцены стали проблемы с голосом.

Всегда считал, что люди, которые курят, гробят свое здоровье. Лично я не сделал ни одной затяжки в жизни. Алла Борисовна ушла из шоу-бизнеса именно потому, что она курит с семидесятых годов, поэтому ее голос изменился до неузнаваемости, – написал Андрей Разин в Instagram.

Ранее Алла Пугачева призналась, что не собирается возвращаться на сцену. Но этим летом певица сделала исключение и впервые за долгое время спела на публике.

К слову, по мнению музыкального критика Сергея Соседова, Алла Пугачева давно растеряла свою аудиторию и ей давно пора было уходить со сцены.

Когда артист теряет аудиторию — это проблема. Когда он сам себя сбрасывает с Олимпа, не понимая, что время ушло. Пример — Пугачева. Она не понимает, что такой артистки уже не существует. Есть женщина с таким именем. Но нет артистки с таким именем. И надо вовремя уходить, – заявил музыкальный критик.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

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