Як Міс Всесвіт Харнааз Сандху виглядала в юності: фото моделі

Переможниця конкурсу "Міс Всесвіт-2021" веде свій Instagram досить давно, тому на сторінці дівчини можна переглянути її фото в юності

Як Міс Всесвіт-2021 виглядала у юності

Дівчина зовсім недавно стала володаркою заповітної корони конкурсу "Міс Всесвіт-2021" і тепер до неї прикута увага шанувальників з усіх країн світу.

Про те, що відомо про індійську актрису та модель Харнааз Сандху ми вже писали раніше, а тепер давайте подивимося, як майбутній Міс Всесвіт виглядав у юності.

Реклама

Дівчина зберігає на своїй сторінці у соціальних мережах старі фото, на яких вона ще зовсім юна дівчинка. Фото було опубліковано ще у 2017 році, а це означає, що на них Харнааз лише 16-17 років.

Фото – instagram.com/harnaazsandhu_03

Вже тоді майбутня модель мала всі дані, щоби отримати корону Міс Всесвіту. Від природи у дівчини струнка фігура та розкішне довге волосся.

Фото – instagram.com/harnaazsandhu_03

Складно повірити, але в юності над дівчиною нерідко знущалися та дражнили. Як розповіла 21-річна Міс Всесвіт, вона добре знає, що таке буллінг, тому Харнааз не може назвати себе дуже товариською.

Реклама

Більше новин на тему: