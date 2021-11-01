МакSім влаштувала вечірку зі справжнім поні на честь дня народження молодшої дочки (фото)

38-річна співачка МакSім після коми поступово повертається до колишнього життя. На вихідних молодшій дочці співачки Маші виповнилося сім років

МакSим показала нові фото з донькою Машею / Фото: instagram.com/maksimartist

Артистка вирішила влаштувати доньці вечірку у стилі My little pony з аніматорами та розважальною програмою. Фото зі свята артистка опублікувала у Instagram.

МакSим з молодшою дочкою Машею / Фото: instagram.com/maksimartist

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/ Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим з молодшою дочкою Машею / Фото: instagram.com/maksimartist

На вечірці доньки співачки з'явився справжній поні.

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На святі нас відвідав чудовий Димок, частий гість на дитячих заходах, він дуже лагідний та тягнеться до людей, – розповіла співачка.

МакSим на день народження доньки запросила поні / Фото: instagram.com/maksimartist

Артистка запевнила, що діти поводилися з твариною акуратно.

Наші діти розуміють, що потрібно ставитися до всіх тварин з повагою та добротою, і всі почувалися комфортно та затишно, – зазначила артистка.

МакSим голосно відзначила день народження молодшої дочки / Фото: instagram.com/maksimartist

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Нагадаємо, у співачки МакSім дві доньки. Старшу дочку Сашу вона народила у 2009 році . Батьком дівчинки є перший чоловік співачки, звукорежисер Олексій Луговцов. Пара одружилася 2008 року в Індонезії, але через три роки їхній шлюб розпався.

МакSим з донькою Олександрою / Фото: instagram.com/maksimartist

Батьком молодшою є бізнесмен Антон Петров. Пара розлучилася невдовзі після народження Маші.

Що сталося з МакSім?

У червні МакSім провела концерт у Казані. Напередодні у співачки піднялася температура, але вона все одно вирішила виступити. Після цього співачку було госпіталізовано з високою температурою .

У лікарні у артистки виявили ураження легень 40% та підтвердили пневмонію. Через кілька днів стан МакSим почав погіршуватися, її підключили до апарату ШВЛ і ввели в штучну кому, щоб знизити навантаження на внутрішні органи та запобігти кисневому голодуванню. Вже тоді співачка мала поразку легень понад 75%.

На початку серпня МакSим відключили від ЕКМО , а вже 13 серпня вона повернулася додому Артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів та поступово повертається до звичного життя.

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