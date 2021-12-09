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Як виглядають Гаррі, Герміона та Рон 20 років потому. Дивіться кадр культового возз'єднання

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
9 грудня, 12:22
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Уже не юні друзі-чарівники зібралися через декілька років разом у стінах знаменитого Гоґвортсу, щоби пригадити свої пригоди. Ось це реально магія!
Емма Вотсон, Деніел Редкліфф, Руперт Грінт на першому кадрі зі спецепізоду "Гаррі Поттера".
Емма Вотсон, Деніел Редкліфф, Руперт Грінт на першому кадрі зі спецепізоду "Гаррі Поттера". / Фото: instagram.com/hbo, Скріншот з YouTube

Слідом за першим тизером спеціального епізоду "Гаррі Поттера" компанія HBO поділилась із шанувальниками першим кадром зі зйомок. Ви тільки уявіть, що зовсім скоро зможете побачити культове возз'єднання дотепного Рона Візлі, кмітливої Герміони Грейнджер та хороброго Гаррі Потера.

Хоч і фото досить темне і через це погано видно обличчя головних героїв. Ймовірно, це чергова інтрига від творців. Однак видно, що на світлині зображені улюблені актори дитинства – Руперт Грінт, Емма Уотсон та Деніел Редкліфф.

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Головні герої "Гаррі Поттера" 20 років потому.
Головні герої "Гаррі Поттера" 20 років потому. / Фото: instagram.com/hbo

Очевидно, знаменитості перебувають у стінах тої ж школи магії, де присутнє все чарівне: картини, меблі та навіть примари.

Наче вони нікуди і не йшли, — прокоментували знімок в HBO.

До речі, ювілейний епізод фільму отримав назву "Повернення до Гоґвортсу" та присвячений саме 20-річчю виходу першої частини – "Гаррі Поттер та філософський камінь".

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Герміона, Рон та Гаррі у першій частині фільму.
Герміона, Рон та Гаррі у першій частині фільму. / Фото: Скріншот з YouTube

Як обіцяють творці, виконавці головних ролей у франшизі зустрінуться через два десятки років і розкажуть історії зі зйомок улюблених фільмів, знятих за романами письменниці Джоан Роулінг.

Це буде схоже на повернення "Друзів" із докладними інтерв'ю та теплими розмовами акторами.

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Сама Роулінг у проєкті не з'явиться, але у ньому покажуть архівні кадри за її участю. Відомо, що у фільмі також знялися виконавці інших ролей: Хелена Бонем Картер, Роббі Колтрейн, Рейф Файнс, Джейсон Айзекс, Гарі Олдман та інші зірки, які багато разів відправляли нас у казкову мандрівку.

Спецвипуск "20-річчя Гаррі Поттера: повернення до Гоґвортсу" вийде опівночі 1 січня 2022 року на каналі HBO Max.

Зазначимо, що з першого тизеру реюніону стало зрозуміло, що розпочнеться спецепізод з того, що головні герої отримають анонімний лист-запрошення до школи магії. Але що ж буде далі – це вже справжня загадка.

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