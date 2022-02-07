Мама Бузової заступилася за доньку після чуток про її алкоголізм: А хто не п'є у 35 років?

Останнім часом у Мережі часто стали обговорювати можливі проблеми Ольги Бузової з алкоголем. Телеведуча різко реагує на такі питання

Мама Ольги Бузової прокоментувала чутки про алкоголізм дочки / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова не любить обговорювати відео, на яких відображена нетверезою . Телеведуча найчастіше заперечує. Тепер за дочку вирішила заступитися мама Ірина Олександрівна. Вона теж спростувала чутки, що її дочка страждає від алкогольної залежності.

Покажіть мені людину, яка не випивала у 35 років. Я здивуюсь, – сказала мама Ольги Бузової у програмі "Зірки зійшлися".

/ Фото: instagram.com/buzova86

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Як зазначила Ірина Олександрівна, вони з Ольгою можуть дозволити собі келих вина за вечерею.

Відповіла мама телеведучої на запитання, чому Бузова часто опиняється у лікарні . За словами Ірини Олександрівни, виною всьому стрес та щільний графік.

Їй ніколи відновлювати режим харчування і сну. Якщо ти весь час працюєш уночі, гормональний фон збивається

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Нагадаємо, нещодавно Лоліта заступилася за Ольгу Бузову після гучного відео телеведучої у відпустці.

Раніше мама Ольги Бузової прокоментувала, чи робила її донька пластичні операції.