Кім Бейсінгер подякувала хоробрим волонтерам, які рятують тварин в Україні

Голлівудська акторка активно підтримує українців, яким довелося залишити країну через російську агресію

Кім Бейсінгер підтримує Україну під час війни / Фото: PETA, instagram.com/kim.basinger

Американська акторка Кім Бейсінгер є активною захисницею тварин. Зірка фільмів "Дев'ять з половиною тижнів" та "Бетмен" у своїх соцмережах часто пише про порятунок вихованців і агітує не купувати собак та котів, а допомогати бездомним.

З моменту вторгнення російських окупантів на територію України з'явилося ще більше покинутих тварин – їх залишили ті, хто змушений тікати з країни.

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В Instagram-профілі Бейсінгер написала текст подяки організаціям, які рятують тваринок у гарячих точках. Вона відзначила і українських волонтерів UAnimals.

Всім групам та організаціям по всьому світу… Тим, хто невпинно працював, збираючи якомога більше собак, кішок та інших тварин із зон бойових дій, безпечно перевозячи їх через кордони, надаючи ветеринарну допомогу, притулок та їжу, допомагаючи позбутися стресу та емоційного занепокоєння, з якими стикаються ці люди, розлучені зі своїми тваринами, і з такою лютою рішучістю борються день і ніч, щоб возз'єднати цих втрачених тварин з їхніми сім'ями. Ваша хоробрість і самовідданість у цій жахливій ситуації перевершили будь-які очікування таких чудес. І всім країнам, які відкрили свої кордони для біженців та їхніх домашніх тварин, дякую, – написала акторка.

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Раніше у соцмережі Кейт писала про війну в Україні, вона назвала це "війною проти людства".

Наші українські брати та сестри, їхні батьки, їхні матері, їхні діти, їхні друзі, їхні домашні тварини... Усі страждають від неймовірних наслідків: втрати життя, безпеки..., – написала Бейсінгер.

Раніше на демонстрацію проти кровопролиття в Україні під посольство росії у Лондоні прийшла популярна британська акторка Розамунд Пайк ("Зникла"). Ми також писали, що зірка "Вікінгів" Кетрін Винник створила фонд, аби допомагати українцям.

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