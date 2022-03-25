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Зірка "Бондіани" Розамунд Пайк протестує проти війни та вбивства в Україні: Це має зупинитися!

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25 березня, 14:44
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Днями популярна британська акторка вийшла на демонстрацію проти кровопролиття в Україні під посольство Росії в Лондоні
Розамунд Пайк вийшла на протест проти війни в Україні
Розамунд Пайк вийшла на протест проти війни в Україні / Фото: Instagram

Вже місяць весь світ бориться з російським злочинцями, які вбивають мирних людей та бомлять українські міста. Зокрема, російський репер Oxxxymiron проводить концерти на підтримку України, а зірка "Вікінгів" Кетрін Винник створила спеціальний фонд.

Також не стала мовчати про війну в Україні Розамунд Пайк. Акторка взяла участь у протесті проти російського вторгнення біля посольства Росії у Лондоні. До речі, під час акції будівлю посольства підсвітили жовто-блакитними кольорами.

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Як повідомляє Deadline, акції протесту називалась #StraightFromTheFrontline. Організатором виступив Клуб журналістів Frontline.

Пайк разом з іншими протестувальниками також виступала проти вбивства журналістів під війни Росії проти України.

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Журналісти доносять нам правду. Вони свідчать, що відбувається насправді, і висвітлюють це без упередженості. За цю правду їх часто вбивають, це відбувається в усьому світі, і зараз це відбувається в Україні. Журналістів переслідують, а кажуть, що вони страждають через нещасні випадки, щоб ми повірили в це, – заявила Розамунд Пайк.

У руках акторка та інші протестуючи тримали плакати з іменами та фото вбитих журналістів.

Тут імена тих, кого вбили щонайменше за останні два тижні. Це має зупинитися. Нам потрібні історії. Світові потрібна правда, – додала артистка.

За попередніми даними організації Press Emblem Campaign, шістьох журналістів було вбито під час війни в Україні, десятки поранено і двох викрадено російськими окупантами.

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Зазначимо, Розамунд Пайк – володарка премій "Золотий глобус" та "Еммі". Вона знімалася в багатьох кінострічках, зокрема "Виховання почуттів", "Гнів титанів", "Загублена", "Аферистка" та інші.

Нагадаємо, безліч світових зірок вже підтримали Україну. Днями до їх числа приєднався і голлівудський актор Орландо Блум, який приїхав до Молдови, щоб допомагати українським біженцям.

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