Зірка "Бондіани" Розамунд Пайк протестує проти війни та вбивства в Україні: Це має зупинитися!

Вже місяць весь світ бориться з російським злочинцями, які вбивають мирних людей та бомлять українські міста. Зокрема, російський репер Oxxxymiron проводить концерти на підтримку України, а зірка "Вікінгів" Кетрін Винник створила спеціальний фонд.

Також не стала мовчати про війну в Україні Розамунд Пайк. Акторка взяла участь у протесті проти російського вторгнення біля посольства Росії у Лондоні. До речі, під час акції будівлю посольства підсвітили жовто-блакитними кольорами.

Як повідомляє Deadline, акції протесту називалась #StraightFromTheFrontline. Організатором виступив Клуб журналістів Frontline.

Putin is killing journalists. This has to stop.



Actress Rosamund Pike has joined a protest outside the Russian Embassy in London where protestors have lit up the building in the colours of the Ukrainian flag. pic.twitter.com/PF2x84nUw3