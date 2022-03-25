Зірка "Бондіани" Розамунд Пайк протестує проти війни та вбивства в Україні: Це має зупинитися!

Вже місяць весь світ бориться з російським злочинцями, які вбивають мирних людей та бомлять українські міста. Зокрема, російський репер Oxxxymiron проводить концерти на підтримку України, а зірка "Вікінгів" Кетрін Винник створила спеціальний фонд.
Також не стала мовчати про війну в Україні Розамунд Пайк. Акторка взяла участь у протесті проти російського вторгнення біля посольства Росії у Лондоні. До речі, під час акції будівлю посольства підсвітили жовто-блакитними кольорами.
Як повідомляє Deadline, акції протесту називалась #StraightFromTheFrontline. Організатором виступив Клуб журналістів Frontline.
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Putin is killing journalists. This has to stop.— Byline TV (@BylineTV) March 20, 2022
Actress Rosamund Pike has joined a protest outside the Russian Embassy in London where protestors have lit up the building in the colours of the Ukrainian flag. pic.twitter.com/PF2x84nUw3
Пайк разом з іншими протестувальниками також виступала проти вбивства журналістів під війни Росії проти України.
Журналісти доносять нам правду. Вони свідчать, що відбувається насправді, і висвітлюють це без упередженості. За цю правду їх часто вбивають, це відбувається в усьому світі, і зараз це відбувається в Україні. Журналістів переслідують, а кажуть, що вони страждають через нещасні випадки, щоб ми повірили в це, – заявила Розамунд Пайк.
У руках акторка та інші протестуючи тримали плакати з іменами та фото вбитих журналістів.
Тут імена тих, кого вбили щонайменше за останні два тижні. Це має зупинитися. Нам потрібні історії. Світові потрібна правда, – додала артистка.
За попередніми даними організації Press Emblem Campaign, шістьох журналістів було вбито під час війни в Україні, десятки поранено і двох викрадено російськими окупантами.
Зазначимо, Розамунд Пайк – володарка премій "Золотий глобус" та "Еммі". Вона знімалася в багатьох кінострічках, зокрема "Виховання почуттів", "Гнів титанів", "Загублена", "Аферистка" та інші.
Нагадаємо, безліч світових зірок вже підтримали Україну. Днями до їх числа приєднався і голлівудський актор Орландо Блум, який приїхав до Молдови, щоб допомагати українським біженцям.
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