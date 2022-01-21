Крістіну Орбакайте присоромили за наслідування Алли Пугачової: "Ніякої імпровізації!"

Донька Алли Борисівни вирішила переспівати мамин хіт 90-х "Позови меня с собой". Втім, музичні експерти не оцінили такий креатив співачки

Кристина Орбакайте перепела хит Аллы Пугачевой . / Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/orbakaite_k

Схоже, що Крістіна Орбакайте, яка восени здивувала кардинальною зміною іміджу, вирішила, що вже так би мовити "доросла" до маминої творчості і тому записала кавер на легендарну пісню Примадонни.

Проте публіка скептично сприйняла таке "відродження" композиції. Ймовірно, Орбакайте очікувала, що її варіант "Позови меня с собой" порівнюватимуть із маминим, але все не так.

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Російський викладач із вокалу Юлія Таравкова вважає, що донька Алли Пугачової провалила спробу затьмарити новою версією старий хіт. За словами експерта, виконання вийшло непоганим, але в ньому немає новизни, що не характерно для кавер-версій, повідомляє "КП".

Виконання таке саме, як у Алли Борисівни. Все чітко за нотами, ніякої імпровізації. За винятком їхньої тембральної відмінності, – каже викладач.

Водночас Таравкова додала, що і тембр Орбакайте "підкачав" – її голос вийшов менш наповнений і об'ємний. Експерт наголосила, що у каверах артисти зазвичай додають щось цікаве та особливе за звучанням, але у версії Орбакайте "все по старій схемі Алли Борисівни".

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Фактично відмінність пісні лише у тембрах: у Алли Борисівни він більш наповнений, яскравий, об'ємний. У Христини тембр голосу, в якому майже немає грудного обертону, одні верхні частоти, – пояснила Юлія.

Втім, деякі слухачі все ж запевняють, що варіант Орбакайте вийшов доволі непоганим та подякували співачці за надане "друге життя" пісні.

Нагадаємо, нещодавно відомий хірург натякнув на незвичайну процедуру Алли Пугачової.