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Крістіну Орбакайте присоромили за наслідування Алли Пугачової: "Ніякої імпровізації!"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 22:16
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Донька Алли Борисівни вирішила переспівати мамин хіт 90-х "Позови меня с собой". Втім, музичні експерти не оцінили такий креатив співачки
Кристина Орбакайте перепела хит Аллы Пугачевой .
Кристина Орбакайте перепела хит Аллы Пугачевой . / Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/orbakaite_k

Схоже, що Крістіна Орбакайте, яка восени здивувала кардинальною зміною іміджу, вирішила, що вже так би мовити "доросла" до маминої творчості і тому записала кавер на легендарну пісню Примадонни.

Проте публіка скептично сприйняла таке "відродження" композиції. Ймовірно, Орбакайте очікувала, що її варіант "Позови меня с собой" порівнюватимуть із маминим, але все не так.

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Російський викладач із вокалу Юлія Таравкова вважає, що донька Алли Пугачової провалила спробу затьмарити новою версією старий хіт. За словами експерта, виконання вийшло непоганим, але в ньому немає новизни, що не характерно для кавер-версій, повідомляє "КП".

Виконання таке саме, як у Алли Борисівни. Все чітко за нотами, ніякої імпровізації. За винятком їхньої тембральної відмінності, – каже викладач.

Водночас Таравкова додала, що і тембр Орбакайте "підкачав" – її голос вийшов менш наповнений і об'ємний. Експерт наголосила, що у каверах артисти зазвичай додають щось цікаве та особливе за звучанням, але у версії Орбакайте "все по старій схемі Алли Борисівни".

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Фактично відмінність пісні лише у тембрах: у Алли Борисівни він більш наповнений, яскравий, об'ємний. У Христини тембр голосу, в якому майже немає грудного обертону, одні верхні частоти, – пояснила Юлія.

Втім, деякі слухачі все ж запевняють, що варіант Орбакайте вийшов доволі непоганим та подякували співачці за надане "друге життя" пісні.

Нагадаємо, нещодавно відомий хірург натякнув на незвичайну процедуру Алли Пугачової.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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