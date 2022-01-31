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Хто отримає багатомільйонну спадщину Віктора Мережка?

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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31 січня, 16:40
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Сьогодні з'явилася інформація про те, хто успадкує майно знаменитого режисера Віктора Мережка. Більше по темі читайте далі
Дітям Мережко доведеться поділити майно
Дітям Мережко доведеться поділити майно / Фото: Facebook

30 січня не стало Віктора Мережка. Нагадаємо, 84-річний артист помер у шпиталі МВС. Причиною смерті стали наслідки коронавірусної інфекції. Спочатку чоловік не хотів звертатися до лікарів, бо був упевнений, що це застуда і минеться сама собою. І хоча попрощатися з режисером ще не встигли, але в Мережі вже обговорюють, хто отримає завидну спадщину Віктора Мережка.

Віктор Мережко
Віктор Мережко / Фото: Facebook

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Хто отримає спадщину Віктора Мережка?

У покійного Віктора Мережка залишилися син та донька. Він був лише раз одружений, але його дружина померла майже 25 років тому. Тож спадкоємцями артиста будуть його діти.

Повідомляється, що спадкоємці Мережка не будуть воювати за його майно Джерело, близьке до сім'ї артиста, стверджує, що діти добре ладнають і зможуть мирно поділити все без суду та публічних розглядів.

Що ж ділитимуть діти покійного режисера? Мережко мав 3 досить великі квартири: дві — в Москві, одну — у Санкт-Петербурзі, дві площею більше 70 квадратних метрів і одну в 45 квадратних метрів. Їхня вартість оцінюється в мільйони доларів через їхнє розташування та культурну цінність. Також дітям Мережка дістанеться ділянка в Підмосков'ї та великий будинок.

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Чи вдасться дітям гідно вирішити ситуацію зі спадщиною, покаже час.

Діти артиста будуть ділити майно
Діти артиста будуть ділити майно / Фото: Facebook

Нагадаємо, цього тижня стало відомо про переїзді герцогів Кембриджських.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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