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Герцоги Кембриджські назавжди покидають Лондон – джерело

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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31 січня, 13:40
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У британському суспільстві активно обговорюють новини про те, що Кейт Міддлтон та принц Вільям можуть покинути Лондон. Чому пара вирішила переїжджати, дізнайтесь далі
Кейт Міддлтон та принц Вільям
Кейт Міддлтон та принц Вільям / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Видання The Telegraph пише про те, що вже незабаром можливий переїзд герцогів Кембриджських із Лондона. Панікувати не варто, але кажуть, що пара ухвалила таке рішення, щоб бути ближче до королеви та батьків Кейт Міддлтон. Тепер знамените подружжя житиме в будинку у Віндзорі, а не в Кенсінгтонському палаці.

Пара планує змінити місце проживання
Пара планує змінити місце проживання / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Джерело стверджує, що Кейт та Вільям зможуть доопрацювати свій спосіб життя, адже за останній рік, крім своєї і так великої зайнятості, вони додали до свого розкладу нові обов'язки. Багато з нових справ у Кембриджів з'явилися через звільнення Меган Маркл і принца Гаррі з посади старших членів королівської сім'ї та скандалу з принцом Ендрю. Переїзд же дозволить Кейт та Вільяму досягти кращого балансу між роботою та особистим життям.

На даний момент знаменита пара активно цікавиться місцевими школами, щоб забезпечити своїм трьом дітям найкращу освіту.

Герцоги Кембриджські хочуть налагодити баланс в житті та роботі
Герцоги Кембриджські хочуть налагодити баланс в житті та роботі / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Про новий будинок пари відомо таке. Це будинок у Беркширі, збудований у 1721 році. Звичайно ж, через давність будівлі там було проведено капітальний ремонт, а в XIX столітті він потім використовувався королевою Вікторією як чайний будиночок. Пара зможе переробити дім під себе та свої потреби.

Ми продовжуємо стежити за оновленнями на тему.

Також нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі знову за крок від судового позову.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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