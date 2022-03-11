Купив "Біг Мак" востаннє. Одесит Стас Костюшкін плаче за McDonald's у Росії (відео)

Ексучасник дуету "Чай вдвоем" у жартівливій формі попрощався з фаст-фудом. Однак, ймовірно, він як і всі росіяни сумуватиме за бургерами та картоплею-фрі

Стас Костюшкін у віршах попрощався з Макдоналдз / Фото: Instagram

Після того, як Росія вторглася в Україну, список компаній, які припинили роботу на російському ринку поповнюється з неймовірною швидкістю. Але "зникнення" McDonald's у РФ викликав справжній фурор. У Мережі постили фото та відео черг біля популярного закладу. Це нагадало відкриття першого ресторану цієї мережі у СРСР.

У Instagram співак Стас Костюшкін вирішив провести церемонцію прощання з McDonald's. Він востанє закупився бургерами та записав недо-вірш про закриття ресторану:

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Прощай McDonald's навсегда, как ты меня прекрасно пучил

И для запора на века тебя конечно нету лучше.

Вот ты уйдёшь, пройдёт тоска и все печали канут в лето

Ми к букве "М" добавим "Ж" – откроем лучше туалеты.

Очевидно, Стас Костюшкін, який родом з Одеси, повністю підтримує Путіна та війну. Адже він не засуджує президента-агресора та не висловлюється про напад РФ на Україну. А у соцмережах артист постить жартівливі пости про санкції. Очевидно, такий контент подобається лише "фанатам" Путіна, зокрема Баскову та Пєвцову.

Нагадаємо , Регіна Тодоренко побоялася сказати напряму, що Путін вбиває мирних українців та бомбить міста. Тож Даша Астаф'єва поставила її на місце.