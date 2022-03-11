Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Шлях Барських

Українці≠росіяни

Леонтьєв загубився

Втікли з РФ

Підтримка Росомахи

Раша, гудбай!
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Купив "Біг Мак" востаннє. Одесит Стас Костюшкін плаче за McDonald's у Росії (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 березня, 10:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ексучасник дуету "Чай вдвоем" у жартівливій формі попрощався з фаст-фудом. Однак, ймовірно, він як і всі росіяни сумуватиме за бургерами та картоплею-фрі
Стас Костюшкін у віршах попрощався з Макдоналдз
Стас Костюшкін у віршах попрощався з Макдоналдз / Фото: Instagram

Після того, як Росія вторглася в Україну, список компаній, які припинили роботу на російському ринку поповнюється з неймовірною швидкістю. Але "зникнення" McDonald's у РФ викликав справжній фурор. У Мережі постили фото та відео черг біля популярного закладу. Це нагадало відкриття першого ресторану цієї мережі у СРСР.

У Instagram співак Стас Костюшкін вирішив провести церемонцію прощання з McDonald's. Він востанє закупився бургерами та записав недо-вірш про закриття ресторану:

Реклама

Прощай McDonald's навсегда, как ты меня прекрасно пучил
И для запора на века тебя конечно нету лучше.
Вот ты уйдёшь, пройдёт тоска и все печали канут в лето
Ми к букве "М" добавим "Ж" – откроем лучше туалеты.

Очевидно, Стас Костюшкін, який родом з Одеси, повністю підтримує Путіна та війну. Адже він не засуджує президента-агресора та не висловлюється про напад РФ на Україну. А у соцмережах артист постить жартівливі пости про санкції. Очевидно, такий контент подобається лише "фанатам" Путіна, зокрема Баскову та Пєвцову.

Нагадаємо , Регіна Тодоренко побоялася сказати напряму, що Путін вбиває мирних українців та бомбить міста. Тож Даша Астаф'єва поставила її на місце.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Водій вантажівки Десмонд Візлі, дізнавшись про те, що відбувається в Україні, під'їхав до посольства РФ у Дубліні та заднім ходом протаранив ворота. Потім дістав фото з моторошними кадрами війни і став показувати перехожим. Поліцейським пояснив: “Я не міг не діяти, побачивши, що відбувається”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти