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Легендарний гурт Bon Jovi підтримав Україну, виклавши відео з одеситами

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23 березня, 15:03
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На Facebook-сторінці знаменитого американського рок-гурту Bon Jovi з'явився відеоролик з одеситами, які зміцнюють місто
Bon Jovi підтримали українців, опублікувавши відео з одеситами
Bon Jovi підтримали українців, опублікувавши відео з одеситами / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот, facebook.com/BonJovi

Україну підтримує весь світ, зокрема знамениті актори, музиканти та... королі. Король Нідерландів повідомив, що готовий прийняти українських біженців у своєму замку. Загалом кожен допомагає як може.

Гурт Bon Jovi теж солідарний з українцями. На його сторінці з'явився відеоролик, на якому молодий хлопець грає на ударних, а з колонок звучить хіт Bon Jovi – It's My Life.

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Це для тих, хто стояв на своєму... Одеса, Україна. #SlavaUkraini, – підписали ролик музиканти.

У коментарях тисячі українців подякували легендарним рокерам за підтримку. Свої коментарі також залишали люди з інших країн світу, які написали сотні теплих слів на адресу України.

Нагадаємо, знаменита американська актриса українського походження Віра Фарміга записала відеозвернення українцям. Віра записала на камеру, як читає вірш Василя Симоненка.

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Раніше ми також повідомляли, що переможці "Євробачення-2021" італійці Maneskin не приїдуть в Росію з концертним туром.

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