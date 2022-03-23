Легендарная группа Bon Jovi поддержала Украину, выложив видео с одесситами

На Facebook-странице знаменитой американской рок-группы Bon Jovi появился видеоролик с одесситами, которые укрепляют город

Bon Jovi поддержали украинцев, опубликовав видео с одесситами / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот, facebook.com/BonJovi

Украину поддерживает весь мир, включая знаменитых актеров, музыкантов и... королей. Король Нидерландов сообщил, что готов принять украинских беженцев в своем замке. В общем, каждый помогает как может.

Группа Bon Jovi тоже солидарна с украинцами. На ее странице появился видеоролик, на котором молодой парень играет на ударных, а из колонок звучит хит Bon Jovi – It's My Life.

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Это для тех, кто стоял на своем... Одесса, Украина. #SlavaUkraini, – подписали ролик музыканты.

В комментариях тысячи украинцев поблагодарили легендарных рокеров за поддержку. Свои комментарии также оставляли и люди из других стран мира, которые написали сотни теплых слов в адрес Украины.

Напомним, знаменитая американская актриса украинского происхождения Вера Фармига записала видеообращение к украинцам. Вера записала на камеру, как она читает стихотворение Василия Симоненко.

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Ранее мы также сообщали, что победители "Евровидения-2021" итальянцы Maneskin не приедут в Россию с концертами в рамках тура.