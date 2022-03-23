Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Пророчество Сокурова

Бизнес Елизаветы II

Лолита - рашистка

Месть Пугачевой

Тупица Чичерина

Выступление MELOVIN
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Легендарная группа Bon Jovi поддержала Украину, выложив видео с одесситами

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 марта, 15:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На Facebook-странице знаменитой американской рок-группы Bon Jovi появился видеоролик с одесситами, которые укрепляют город
Bon Jovi поддержали украинцев, опубликовав видео с одесситами
Bon Jovi поддержали украинцев, опубликовав видео с одесситами / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот, facebook.com/BonJovi

Украину поддерживает весь мир, включая знаменитых актеров, музыкантов и... королей. Король Нидерландов сообщил, что готов принять украинских беженцев в своем замке. В общем, каждый помогает как может.

Группа Bon Jovi тоже солидарна с украинцами. На ее странице появился видеоролик, на котором молодой парень играет на ударных, а из колонок звучит хит Bon Jovi – It's My Life.

Реклама

Это для тех, кто стоял на своем... Одесса, Украина. #SlavaUkraini, – подписали ролик музыканты.

В комментариях тысячи украинцев поблагодарили легендарных рокеров за поддержку. Свои комментарии также оставляли и люди из других стран мира, которые написали сотни теплых слов в адрес Украины.

Напомним, знаменитая американская актриса украинского происхождения Вера Фармига записала видеообращение к украинцам. Вера записала на камеру, как она читает стихотворение Василия Симоненко.

Реклама

Ранее мы также сообщали, что победители "Евровидения-2021" итальянцы Maneskin не приедут в Россию с концертами в рамках тура.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять