Лоліта возз'єдналася з дочкою та мамою, які були під обстрілами у Києві

Лоліта Мілявська після довгих спроб вивезла свою сім'ю зі столиці України, яку другий тиждень обстрілюють російські війська

Лоліта забрала матір та доньку з Києва / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Російська співачка з українським корінням Лоліта Мілявська, яка як частина зірок із РФ називає військові дії в Україні "спецоперацією", допомогла мамі та дочці виїхати з Києва.

Кілька днів рідні співачки перебували у підвалі, доки російські війська обстрілювали столицю України. Тоді співачка шукала способів вивезти рідних.

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На шістнадцятий день війни виконавиці все ж таки вдалося возз'єднатися з мамою та донькою Євою. Про це вона повідомила шанувальникам у Instagram та опублікувала відео з сім'єю.

Дякуємо Всім Добрим Дивовижним Людям, які зробили мене Щасливою знову! Сім'я моя рідна! Спасибі! – Підписала спільне відео Лоліта.

У відео Лоліта вирішила не повідомляти шанувальникам, де саме вона зараз перебуває та куди їй вдалося привезти рідних. Очевидно, Мілявська з Євою і мамою зараз приїхали до Болгарії, де співачка має нерухомість.

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Про свої плани покинути Росію Лоліта поки що не повідомляла, але, схоже, найближчим часом вона буде з близькими.

У цей же час РФ уже залишили багато російських знаменитостей. З чуток, країну вже покинули Алла Пугачова та Максим Галкін , а також Земфіра та Рената Литвинова .

Як стало відомо раніше, російська влада має намір не пускати зірок, що назад втекли за кордон .

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