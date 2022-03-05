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Земфіра та Рената Литвинова покинули Росію

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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5 березня, 10:55
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Стало відомо, що російські зірки залишають Росію, рятуючись від режиму
Цей зірковий тандем прийняв рішення покинути Росію
Цей зірковий тандем прийняв рішення покинути Росію / Фото: скріншот

Йде десятий день війни, яку розпочав Путін проти українського народу. Росія, в якій ніколи і не було демократії, тепер зовсім демонструє всі жахи тоталітаризму, забороняючи свободу слова, називаючи правду фейком. І тепер одна за одною з'являтимуться новини про те, що російські зірки залишають країну-агресора.

Так, Телеграм-канали повідомляють, що співачка Земфіра та актриса Рената Литвинова покинули Росію: їх вже бачили в одному з аеропортів у Франції

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Литвинова та Земфіра / скріншот

Також Земфіра на своїй сторінці в інстаграм видалила всі публікації, залишивши тільки одну із закликом "Ні війні", що відкрито говорить про те, що вона не підтримує дії російської влади.

скріншот з інстаграм Земфіри

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич пояснив росіянам , чому українцям не варто розповідати про "братні народи".

Зазначимо, що в РФ все ж таки є люди, які думають, які засуджують дії Путіна і вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. І ми про це не втомлюємось говорити.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Винищувач техніки ворога. Екс-футболіст львівських «Карпат» Віталій Сапіло був командиром танкового взводу, який знищив понад 30 одиниць техніки ворога. Герой України (посмертно). Загинув під час авіаудару.

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Підполковник Круглов Андрій. Вивів підрозділ ЗРК "Бук" з-під ударів ворога і особисто знищив два російські вертольоти та один літак, за що отримав прізвисько “снайпер-ракетник” і звання Герой України.
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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