Земфіра та Рената Литвинова покинули Росію

Йде десятий день війни, яку розпочав Путін проти українського народу. Росія, в якій ніколи і не було демократії, тепер зовсім демонструє всі жахи тоталітаризму, забороняючи свободу слова, називаючи правду фейком. І тепер одна за одною з'являтимуться новини про те, що російські зірки залишають країну-агресора.
Так, Телеграм-канали повідомляють, що співачка Земфіра та актриса Рената Литвинова покинули Росію: їх вже бачили в одному з аеропортів у Франції
Також Земфіра на своїй сторінці в інстаграм видалила всі публікації, залишивши тільки одну із закликом "Ні війні", що відкрито говорить про те, що вона не підтримує дії російської влади.
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Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич пояснив росіянам , чому українцям не варто розповідати про "братні народи".
Зазначимо, що в РФ все ж таки є люди, які думають, які засуджують дії Путіна і вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. І ми про це не втомлюємось говорити.
- Актриса Чулпан Хаматова з колегами відкрито виступила проти війни, яку Росія розв'язала в Україні
- Російський актор Олексій Панін засуджує дії Путіна та соромиться російського паспорта.
- Блогер Ніка Білоцерківська відкрито підтримала українців.
- Дружина Сергія Жигунова підтримала українців і сказала росіянам, що їм брешуть щодня.
- Блогер Юрій Дудь закликав Путіна припинити війну .
- Також Софія Ротару не стала мовчати про вторгнення Росії: По всій Україні точаться жорстокі бої.