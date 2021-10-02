Мадонна приклеїла лице до свого легендарного фото з оголеними грудьми

Співачка анонсувала документалку Madame Х вельми провокаційним способом. Дивіться архівну світлину Мадонни з показу Жан-Поля Готьє

Мадонна показала архівне фото з показу Jean-Paul Gaultier / Фото: instagram.com/madonna

У далекому 1992 році Мадонна, яка все ще любить оголюватися, взяла участь в показі amFAR Extravaganza французького модельєра Жана-Поля Готьє. Тоді 33-річна зірка пройшлася подіумумом в чорному смугастому сарафані з підтяжками.

Родзинкою образу Мадонни були оголена груди. Цей лук співачки став одним з її найвідвертіших.

Жан-Поль Готьє і Мадонна в 1992 році / Фото: Jim Smeal / WireImage

Напередодні Мадонна опублікувала в сторіс фото, зроблене під час показу, та для чогось "приклеїла" туди своє обличчя, яким воно є зараз. Так вона прорекламувала документальний фільм Madame Х.

Мадонна показала своє фото з оголеними грудьми / Джерело: instagram.com/stories/madonna

Цього літа Мадонна з оголеними грудьми виступила на закритій ЛГБТ-вечірці, куди прийшла разом зі своєю дочкою Лурдес. Знімки зірки в блакитній перуці і сітчастому топі, що ледь прикривав груди, розлетілися по Twitter і Instagram.

Мадонна виступила на закритій вечірці на честь "Місяця гордості" / Фото: Twitter, Instagram

Раніше Мадонна використала чужу світлину в рамках піар-кампанії. Мадонна в 2015 році опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото дівчини і за допомогою ретуші додала туди своє обличчя.

Австралійка, чию світлину вкрала співачка, спробувала зв'язатися з командою Мадонни, та все марно. Тільки через шість років про скандал згадали і співачку почали критикувати за це в соцмережі.

Про зірок, які оголюються в Instagram, дивіться в сюжеті:

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